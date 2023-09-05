Osmanlı Devlet Kılıcı özellikleri: Padişahlar göreve başlamadan önce tören ile Osmanlı Devlet Kılıcını teslim alırdı

Türk kültüründe, kılıcın önemi, tarihin başlangıcından bu devam etmektedir. Bu kültür, Osmanlı Devleti'nde de yaygındı.

Osmanlı padişahları, tahta oturmadan önce törenler düzenlenirdi. İşte bu törenlerde kullanılan esas şey, Osmanlı Devlet Kılıcı'ydı. Kılıç, Osmanlı padişahı V. Murad'ın (MS 1876) planlanan göreve başlama töreni için M.S. 1876'da yeniden dizayn edildi.

OSMANLI DEVLET KILICI ÖZELLİKLERİ

Osmanlı Devlet Kılıcı, M.S. 17. yüzyıllarında İran çeliğinden bıçağı yapılmıştı.

M.S. 18. yüzyıllarında ise Osmanlı Devlet Kılıcı'nın kabzasına Hint yeşim eklendi.

M.S. 19. yüzyıl işçiliğiyle altın ve yaldızlı pirinç kaidelerle süslenmiş , gümüş , yeşim, elmas, zümrüt ve incilerle süslenmiştir.

Osmanlı Devlet Kılıcı'nın kının üst kısmına yakın bir yerde bulunan zümrüt, Kanuni Sultan Süleyman'ın (MS 1520-1566) adının yazılı olduğu bir altın paranın bulunduğu gizli bir bölmeyi gizlenmektedir. Uzunluk: 99,8 cm (39 1/4 inç). Ağırlık: 1023 g (2 lb 4 ons). Metropolitan Sanat Müzesi Koleksiyonu.