Osmanlı zamanındaki burcunu duyan kahkahalara boğuluyor! İşte Osmanlı zamanı burç isimleri

Osmanlı zamanındaki burç isimleri trend olmuş durumda. Google'da Osmanlı zamanındaki burç isimleri çok aratılıyor. Osmanlı döneminde burç isimleri haberimizde.

Osmanlı zamanındaki burcunu duyan kahkahalara boğuluyor! İşte Osmanlı zamanı burç isimleri
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Osmanlı zamanında da burç isimleri vardı tabi ki, şuan ki listeyi mizah amaçlı yapmış olsak da son zamanlarda Osmanlı dönemindeki burç isimleri trend olmuş durumda. Osmanlı döneminde kullanılan burç isimleri listeledik.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ BURÇ İSİMLERİ

KOÇ BURCU OSMANLI

1. HAMEL BURCU - KOÇ \ 21 MART - 20 NİSAN

BOĞA BURCU OSMANLI

2. SEVR BURCU - BOĞA\ 21 NİSAN 20 MAYIS

İKİZLER BURCU OSMANLI

3. CEVZA BURCU - İKİZLER \ 21 MAYIS 21 HAZİRAN

yengeç burcu osmanlı

4. SERETAN BURCU - YENGEÇ\ 22 HAZİRAN 22 TEMMUZ

ASLAN BURCU OSMANLI

5.ESED BURCU-ASLAN|23 TEMMUZ 22 AĞUSTOS

BAŞAK BURCU OSMANLI

6. SÜNBÜLLÜ BURCU - BAŞAK\23 AĞUSTOS\22 EYLÜL

TERAZİ BURCU OSMANLI

7. MİZAN BURCU - TERAZİ\ 23 EYLÜL - 23 EKİM

AKREP BURCU OSMANLI

8. AKREB BURCU-AKREP\24 EKİM 22 KASIM

AKREP BURCU OSMANLI

9. KAVS BURCU - YAY\ 23 KASIM 21 ARALIK

OĞLAK BURCU OSMANLI

10. CEYD BURCU - OĞLAK\ 22 ARALIK 20 OCAK

KOVA BURCU

11. DEVL BURCU- KOVA|21 OCAK 18 ŞUBAT

BALIK BURCU OSMANLI

12. HUT BURCU-BALIK\19 ŞUBAT 20 MART

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