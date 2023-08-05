Osmanlı zamanındaki burcunu duyan kahkahalara boğuluyor! İşte Osmanlı zamanı burç isimleri

Osmanlı zamanında da burç isimleri vardı tabi ki, şuan ki listeyi mizah amaçlı yapmış olsak da son zamanlarda Osmanlı dönemindeki burç isimleri trend olmuş durumda. Osmanlı döneminde kullanılan burç isimleri listeledik.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ BURÇ İSİMLERİ

1. HAMEL BURCU - KOÇ \ 21 MART - 20 NİSAN

2. SEVR BURCU - BOĞA\ 21 NİSAN 20 MAYIS

3. CEVZA BURCU - İKİZLER \ 21 MAYIS 21 HAZİRAN

4. SERETAN BURCU - YENGEÇ\ 22 HAZİRAN 22 TEMMUZ

5.ESED BURCU-ASLAN|23 TEMMUZ 22 AĞUSTOS

6. SÜNBÜLLÜ BURCU - BAŞAK\23 AĞUSTOS\22 EYLÜL

7. MİZAN BURCU - TERAZİ\ 23 EYLÜL - 23 EKİM

8. AKREB BURCU-AKREP\24 EKİM 22 KASIM

9. KAVS BURCU - YAY\ 23 KASIM 21 ARALIK

10. CEYD BURCU - OĞLAK\ 22 ARALIK 20 OCAK

11. DEVL BURCU- KOVA|21 OCAK 18 ŞUBAT

12. HUT BURCU-BALIK\19 ŞUBAT 20 MART