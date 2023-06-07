Padişahların baş tacı lezzet! 15 dakikada Helva-i Hakan tatlısı nasıl yapılır?

Dünya lezzetleri arasında en zengin tariflerin bulunduğu Osmanlı mutfağında Padişahların vazgeçilmez tatlısını evlerinizde 15 dakikada yapabilirsiniz. Helva-i Hakan olarak tarih kitaplarına geçen bu tatlı tarifi sayesinde komşularını çatlatabilirsiniz. İşte Helva-i Hakani tarifi...

Padişahların baş tacı lezzet! 15 dakikada Helva-i Hakan tatlısı nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Komşularınızla beş çayında ya da akşam yemeği sonrası yapacağınız tatlı tarihi Osmanlı mutfağından çıkıyor. Padişahların ağızlarına layık olan Helva-i Hakani sayesinde akıllara kalan bir lezzete imza atmış olursunuz.

Dünya çapında en zengin lezzetlere sahip olan Osmanlı mutfaklarında Padişahların en sevdiği tatlılardan biri olan Helva-i Hakani günümüzde ölülerin ardından yapılır. Bu lezzet yaz kış tüketilebilen bir tariftir. Yaz aylarında Maraş dondurmasıyla beraber tüketilen Helva-i Hakani tarifini sizler için araştırdık. 

Helvai Hakani tarif

İŞTE HELVA-İ HAKANİ TATLISININ TARİFİ

MALZEMELER

Bir su bardağı un 

Bir su bardağı nişasta 

Bir su bardağı pirinç unu

5 yemek kaşığı kabuksuz badem 

Bir buçuk su bardağı toz badem 

5 yemek kaşığı tereyağı

Şerbet için; 5 su bardağı süt 3 su bardağı bal

Üzeri için ise; Maraş dondurma

Padişah tatlısı

YAPILIŞI

Bir tencerede sütü ve balı kaynatın. 

Bir tavada ise öncelikle tereyağlarını ekleyip eritin. 

Arından un, nişasta ve pirinç ununu ilave edip kavurun. 

Pembeleşen unların üzerine kaynatılan süt ve bal karışımını ilave edin. 

Akabinde ise harmanlanana kadar karıştırın. 

Yumuşak bir kıvam adan karışımın altını kapatın. 

Bir kaseye koyun ve tabağa alın üzerine Maraş dondurma ve kabuksuz bademleri koyun.

Afiyet şifa olsun...

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