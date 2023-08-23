Parmak ve su izi tutmuyor! Camlarınızı bu karışımla sildikten sonra 3 ay tertemiz kalıyor

Cam temizliği konusunda yeni bir doğal ve etkili çözüm ortaya çıktı: Su ve sirke karışımı. Bu basit ama güçlü karışım sayesinde camlarınız artık parlamış aynalar gibi olacak, su ve kir izi sorunu tarih olacak. Parmak ve su izi tutmayan cam temizleme karışımı sayesinde camlarınızı kolayca temizleyebilir ve parlaklığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Haberport'ta yer alan bilgilere göre; Bu etkili karışım, cam yüzeylerinde oluşan kir, yağ ve lekeleri giderirken, aynı zamanda su damlacıklarının yüzeye yapışmasını da engeller. İşte bu harika karışımı hazırlamanın ve kullanmanın adımları:

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

1/4 su bardağı izopropil alkol (etil alkol de kullanabilirsiniz)

Sprey şişesi

Temiz mikrofiber bezler

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında, 1 su bardağı beyaz sirkeyi ve 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Beyaz sirke, yağ ve kirleri çözmeye yardımcı olurken, su lekelerini ve izlerini gidermeye yardımcı olur.

Daha sonra 1/4 su bardağı izopropil alkolü karışıma ekleyin. Alkol, yüzeydeki yağları ve kalıntıları çözmeye ve hızla buharlaşarak iz bırakmamasını sağlamaya yardımcı olur.

Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine dökün. Sprey şişesinin püskürtme başlığını sıkıca kapatmayı unutmayın.

Temizlemek istediğiniz cam yüzeyi hafifçe püskürtün. Bir mikrofiber bez kullanarak karışımı yüzeye nazikçe yayın. Karışım, kirleri ve lekeleri çözmeye başlayacaktır.

Mikrofiber bezi cam yüzeyinde dairesel hareketlerle gezdirerek temizliği yapın. Bu şekilde, lekeleri daha etkili bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Cam yüzeyi temizlendikten sonra, temiz bir mikrofiber bez kullanarak yüzeyi kurulayın. Bu adım, su damlacıklarının yüzeye yapışmasını engelleyerek uzun süreli temizlik sağlar.

Bu karışım sayesinde temizlediğiniz camlarınızın parlaklığını ve temizliğini yaklaşık 3 ay boyunca koruyabileceğinizi unutmayın.

CAM TEMİZLİĞİNDE BİLMENİZ GEREKEN 5 ŞEY

Cam temizliği, ev temizliğinin en önemli parçalarından biridir. Ancak, cam temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Ulusal.com.tr'deki bilgilere göre; İşte herkesin bilmesi gereken o 5 şey

1. Doğru Temizlik Malzemeleri Kullanın



Cam temizliği için kullanılacak malzemelerin doğru seçilmesi oldukça önemlidir. Cam temizliği için özel olarak üretilen temizlik malzemeleri tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, cam temizliği için kullanabileceğiniz malzemeler arasında sirke, sabunlu su ve gazlı bez gibi malzemeler de yer almaktadır.

2. Camları Yumuşak Bezlerle Temizleyin



Camları temizlerken kullanacağınız bezlerin yumuşak olmasına dikkat etmelisiniz. Sert bezler camlarda çiziklere neden olabilirler. Bu nedenle, camları temizlemek için mikrofiber bezler tercih edebilirsiniz.

3. Camları Güneş Işığı Altında Temizlemeyin



Cam temizliği yaparken güneş ışığı altında çalışmamaya özen gösterin. Güneş ışığı altında camlar daha hızlı kururlar ve bu da camlarda leke oluşumuna neden olabilir.

4. Camları Aşırı Islak Bırakmayın



Cam temizliği yaparken camları aşırı ıslak bırakmamaya özen gösterin. Aşırı ıslak bırakılan camlar daha yavaş kururlar ve bu da camlarda leke oluşumuna neden olabilir.

5. Düzenli Olarak Temizleyin



Cam temizliği yaparken düzenli olmak oldukça önemlidir. Camları düzenli olarak temizlemek, camlarda biriken kir ve tozun birikmesini engeller. Bu nedenle, camları düzenli olarak temizlemek için bir takvim hazırlayabilirsiniz.