Patatesi ziyan ediyormuşuz. Saklarken yapılan bu hatadan vazgeçmelisiniz

Patates, Türkiye'de en yaygın tüketilen sebzelerin başında gelir. Ancak, patateslerin doğru şekilde saklanmadığı durumlarda filizlenmeleri kaçınılmaz olur. Bu da patateslerin ziyan olmasına neden olur. Bu içeriğimizde, patateslerin neden filizlendiği ve doğru şekilde nasıl saklanabileceği hakkında bilgi vereceğiz.

Patatesler neden filizlenir?



Patateslerin filizlenmesinin ana nedeni, içerisinde bulunan nişastanın şekerlere dönüşmesidir. Bu süreç, patatesin yaşlandıkça daha fazla şeker üretmesine neden olur. Şekerin artması, patatesin filizlenmesine yol açar. Ayrıca, patateslerin doğru sıcaklıkta ve nemde saklanmaması da filizlenmeye neden olur.

Patatesler nasıl saklanmalıdır?



Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Patateslerin doğru şekilde saklanması, filizlenmelerini önleyecektir. İşte patateslerin doğru şekilde saklanması için bazı ipuçları:

1. Kuru ve serin bir yerde saklayın: Patatesler, 7-10°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Ayrıca, patateslerin nemli ortamlarda saklanmaması gerekmektedir. Bu nedenle, patatesleri kuru ve serin bir yerde saklamak önemlidir.

2. Güneş ışığından uzak tutun: Patatesleri güneş ışığından uzak tutmak, filizlenmelerini önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, patatesleri karanlık bir yerde saklamak daha uygun olacaktır.

3. Havalandırın: Patatesleri sakladığınız yerin havalandırması da önemlidir. Havalandırma sayesinde patateslerin neminin azalması sağlanır ve böylece filizlenme riski azaltılır.

4. Plastik poşetlerden uzak durun: Patatesleri plastik poşetlerde saklamak, nemin artmasına ve böylece filizlenme riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, patatesleri plastik poşetler yerine kağıt torbalarda saklamak daha uygun olacaktır.

FİLİZLENMİŞ PATATES NEDEN YENİLMEMELİ?

Haberturk.com'da aktarılanlara göre; Normal patatese oranla filizlenmiş patates, pek de o kadar sağlıklı değildir. Patates filizlendiğinde, içindeki nişasta şekere dönüşür. Eğer patatesin sadece belli bir bölümü filizlenmişse, o bölüm atılarak geri kalanı yenilebilir. Ancak patates küçülmüş ve kırışmışsa yenmemesi tavsiye edilir.