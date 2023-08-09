Resimde farklı yöne bakan köpeği bulmak için sadece 10 saniye süreniz var!

Resimde sağ tarafa bakan birçok köpek görüyorsunuz. Ancak bu köpeklerin arasında bir tanesi farklı bir yöne bakıyor. Dikkatli ve konsantre şekilde hareket ederseniz, farklı yöne bakan köpeği rahatlıkla göreceğinize inanıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce sürenizi 10 saniyeye ayarlayın. 10 saniye geri sayımla birlikte kendinizi test etmeye başlayabilirsiniz. Hazır hissettiğinizde 3....2....1.... başlayabilirsiniz!

RESİMDEKİ FARKLI KÖPEĞİ HALA BULAMADIYSANIZ CEVABI AÇIKLIYORUZ

İşte resimdeki farklı köpeğin yeri

KAYNAK: Haberciniz