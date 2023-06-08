Sadece su içerek kaç gün yaşanır? Su içerek zayıflamak mümkün mü?

Su diyetiyle ilgili yanlış bilgiler giderek artıyor. Su diyetini uygulamak isteyenler akıllara gelemeyecek sorunları ortaya çıkardı. Uzman kontrolünde yapılması gereken su diyetinde en merak edilen ise sadece su içerek yaşamanın mümkün olup olmadığı oldu. Uzmanlar sıklıkla su tüketimini önerir. Vücudun işleyişi için oldukça etkili olan su tüketimi organların fonksiyonlarını destekler.

Su tüketimi azaldığında bağışıklık sisteminde ciddi bir olumsuz etki yaşanır. Bunun tam aksinin yaşanması da mümkündür. Sadece su içerek yaşamak uzmanlara göre en imkansız durumdur. Çünkü su zehirlenmesi geri dönüşü olmayan bir sağlık sorunudur.

SADECE SU İÇEREK KAÇ GÜN YAŞANIR?

Sadece su içerek uzun bir süre yaşanmaz. Vücut en fazla 7 gün içinde katı olan tüm depolarını kullanır. Akabinde kan içindeki yağlar etkiye geçer. Bu sırada su tüketildiği için bağırsakların işlevselliği 7 gün sonra azalır.

Bu 2 haftada ise vücudun katı deposunu sona getirir. Bağırsak sistemi durur. Bu sırada en çok çalışan ise böbrek olur. Böbrekler fazla çalıştığından mesanede taş kum oluşumu artar.

Vücut 1 ay içinde geri dönüşü olmayan metabolik çöküntüye girer. Destek sağlanmadığında 2 ayı bulmadan beyin komple kendini kapatır.

Uzmanlar bu yüzden su diyetini duyan ve yapmaya çalışan vatandaşları uyarır. Çünkü su diyeti sadece su tüketilerek yapılmaz.

SU İÇEREK ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Su diyetiyle kısa sürede kilo vermek aslında oldukça kolaydır. Su diyetinde ise sadece su içilmez. Su ağırlıklı bir beslenme sistemidir. Ayrıca bununla beraber sıvı oranı yüksek gıda tüketilir. Meyveler, çorbalar bunun başında gelir. Karbonhidrat tamamen çıkartılan bu sistemle 7 gün içerisinde zayıflama etkisini görmüş olursunuz.