Sahte deterjan nasıl anlaşılır? Kıyafetlerinizi ve çamaşır makinenizi yıpratıyorlar

Öncelikle, sahte deterjanların ambalajlarına dikkat etmek gerekiyor. Sahte ürünlerin ambalajları genellikle orijinal ürüne çok benzese de, küçük farklılıklar bulunabilir. Ambalajın üzerindeki yazıların yazım hataları, baskı kalitesinin düşük olması gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor.

Bunun yanı sıra, sahte deterjanların fiyatları da oldukça düşük olabilir. Orijinal bir deterjanın fiyatı ile karşılaştırıldığında çok daha ucuz olan bu ürünlerden uzak durmakta fayda var. Ayrıca, sahte deterjanların satış noktalarına da dikkat etmek gerekiyor. Güvenilir olmayan satış noktalarından alınan ürünlerde sahtecilik riski daha yüksek olabilir.

Sahte deterjanların kullanımı ise oldukça zararlı olabilir. Bu ürünler, içerisindeki kimyasalların oranları yanlış ayarlandığı için, kıyafetlerinize ve çamaşır makinenize zarar verebilir. Ayrıca, sağlık açısından da risk taşıyan bu ürünler, ciltte kaşıntı, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Sahte deterjan kullanımından kaçınmak için yapabileceğiniz en önemli şey, güvenilir satış noktalarından orijinal ürünleri satın almaktır. Ayrıca, ambalajdaki küçük farklılıklara dikkat etmek ve fiyatları karşılaştırmak da önemlidir.

Sahte deterjanların kullanımından kaçınmak hem sağlığınız hem de kıyafetleriniz ve çamaşır makineniz için oldukça önemlidir. Güvenilir satış noktalarından orijinal ürünleri satın alarak, bu riski minimuma indirebilirsiniz.

EV YAPIMI DETERJAN TARİFİ

hurriyet.com.tr sitesinde ev yapımı deterjan tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

Yarım su bardağı rendelenmiş zeytinyağı sabunu

1 su bardağı çamaşır sodası

1 su bardağı boraks

Tercihen limon yağı



Zeytinyağı sabunu kullanarak yapacağınız çamaşır deterjanı için doğal sabunları tercih etmelisiniz. Sabunu mümkün olduğunca küçük rendeleyin. Çünkü soğuk su kullanıldığında kalın parçalar erimeyebiliyor. Daha kolay çözünmesi için küçük parçalara ayırdığınıza emin olun. Ardından zaten çamaşırlar için sık sık kullanılan çamaşır sodası ekleyin. Beyazlatmaya ve mikrop kırmaya yardımcı olmak için ise boraks ekleyin ve malzemeleri iyice birbirine karıştırın. Kapaklı bir kavanozda saklayarak uzun süre kullanabilirsiniz. Saklarken rutubet almamasına özen göstermelisiniz. Bu ölçülerle 5-6 defa çamaşır yıkayabilirsiniz. Her yıkamada 2 yemek kaşığı bu karışımdan kullanmanız yeterli olacaktır.



Limon yağı gibi kokuları da karışıma ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Zeytinyağı sabunu da çamaşırlarınıza yeterince güzel koku verecektir. Bu kadar doğal ürünle çamaşırları yıkarken yumuşatıcıyı da doğal kullanmak gerekir. Bunun için de yumuşatıcı olarak elma sirkesi kullanmalısınız. Kokusu sizi korkutmasın, asla hissetmeyeceksiniz.