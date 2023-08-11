Şaka değil gerçekmiş! Her gün 2 muz yedi! Olanlar karşısında çok şaşırdı

CNNTurk.com sitesinde yer alan içerikte; Günde 2 adet muz yemenin şaşırtıcı faydaları sıralandı.

İşte günde 2 adet muz tükettiğinizde vücudunuzda yaşanabilecek değişim

1- KİLO VERİRSİNİZ

Lif bakımından zengin olan muz, açlığı bastırır. Ayrıca kilo alımını engelleyen nişasta içerir. Kandaki şeker seviyesini düşürür ve insülin duyarlılığını artırır. Sonuç olarak daha hızlı kilo verirsiniz bunu yaparken de aç kalmamış olursunuz.

2- TANSİYONU NORMALE DÖNDÜRÜR

1 muzda yaklaşık 420 mg. potasyum bulunur. Bu da yüksek tansiyonun düşmesinde etkin bir rol oynar.

3- SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Muz, mide-bağırsak sistemini tahriş etmeden kolayca sindirilir. İçeriğindeki nişasta, bağırsak bakterileri için oldukça faydalıdır. Bu nedenle ishal, gastrit ya da mide ekşimesinden şikayetçiyseniz, muz tüketmelisiniz.

4- ANEMİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Kırmızı kan hücrelerindeki azalmanın ve kandaki düşük hemoglobin seviyesinin sonucu olarak anemi meydana gelir. Muz, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran demir içerir. Muzda ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenleyen ve kansızlığı olan kişilere yardımcı olan B6 vitamini var.

5- VİTAMİN EKSİKLİĞİNİ GİDERİR

Muz, günlük B6 vitamini ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılar. B6 vücudun sağlıklı hücreler oluşturması için gerekli olan insülin, hemoglobin ve amino asitleri üretmesine yardımcı olur. Muz ayrıca günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 15'ini karşılar.

6- ENERJİNİZİ ARTIRIR

Muzda bulunan potasyum, kas kramplarını önler, karbonhidrat ise egzersiz için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar.

7- STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Muz mutluluk hormonunun salgılanması için ihtiyacınız olan triptofan'ı üretmenize yardımcı olabilir. Ortalama olarak, her muz yaklaşık 27 mg magnezyum içerir. Bu mineral, iyi bir ruh hali ve sağlıklı bir uyku için gereklidir.

MUZUN BİLİNMEYEN ETKİSİ! SÜTLE TÜKETİLDİĞİNDEKİ FAYDALARI NELERDİR?

Muz, dünyanın en popüler meyvelerinden biridir ve her gün milyonlarca kişi tarafından tüketilmektedir. Ancak, muzun süt ile birleştirildiğinde sağlığımıza olan faydaları hakkında pek bilgi sahibi değiliz. İşte, muzun süt ile tüketilmesinin bilinmeyen etkisi ve sağlık faydaları!

1. Sindirim Sistemine Yardımcı Olur



Muz, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemimiz için oldukça faydalıdır. Süt ise, laktoz intoleransı olmayan kişiler için sindirim sistemini güçlendiren özelliklere sahiptir. Muz ve süt birleştirildiğinde, sindirim sistemi için harika bir ikili oluştururlar.

2. Kemik Sağlığına Katkı Sağlar



Muz, potasyum açısından zengin bir meyvedir ve kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Süt ise, kalsiyum açısından zengin bir içecektir ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Muz ve sütün birleşimi, kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.

3. İyi Bir Enerji Kaynağıdır



Muz, doğal bir enerji kaynağıdır ve egzersiz öncesi tüketildiğinde performansımızı arttırabilir. Süt ise, protein ve karbonhidrat açısından zengin bir içecek olduğu için vücudumuzu enerji ile dolu tutar. Muz ve süt birleştirildiğinde, vücudumuza iyi bir enerji kaynağı sağlarlar.

4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Muz ve sütün birleşimi, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Muz, C vitamini açısından zengin bir meyvedir ve bağışıklık sistemimizi desteklerken, süt ise, protein açısından zengin olduğu için vücudumuzun savunma mekanizmalarını güçlendirir.

5. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur



Muz ve sütün birleşimi, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Muz, doyurucu bir meyve olduğu için tokluk hissi sağlar ve süt ise, kalori açısından düşük bir içecektir. Bu nedenle, muz ve sütün birleşimi, kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

SOSYAL MEDYADAN DEĞİŞİMİ PAYLAŞTI

Öte yandan Londra’da yaşayan Darko isimli bir adam günde 2 adet muz yiyerek yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı rahatlık sonrasında herkese bu uygulamayı önerdi.

Derleme: Ulusal.com.tr – Kaynak: CNNturk.com