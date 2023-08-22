Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği

Saksıda yetiştirilen çiçeklerin en büyük sorunu sineklenmedir. Bu durum, çiçeğe zarar verirken evde istenmeyen sinek artışlarına da neden olabilir. Sinekler, genellikle toprakta ve bitki köklerinde ürerler ve bitki kökünü ve yapraklarını yiyerek çiçeğin kurumasına neden olurlar. Ayrıca, zaman içinde toprakta oluşan sinekler evin her tarafına yayılabilir.

Saksı çiçeklerinin sineklenmesini önlemek için bazı önlemler alabilirsiniz.

Yasemin.com sitesinde çiçeklerde oluşan sineklenme sorununu ortadan kaldıran yöntem paylaşıldı. İşte o yöntem

ÇİÇEKLERİN SİNEKLENMEMESİ İÇİN

- Aspirinli su karışımı sineklenme ve böceklenmeyi engellenmektedir. Çiçeğin toprağına karışımı ilave ederek bu sorundan kurtulmuş olabilirsiniz.

- Çiçeğin toprağına sigara külü veya izmarit atarsanız, böcek ve sineklenmeyi önlemiş olabilirsiniz.

- Çiçeğin toprağı çok sulu ise sinekler artacaktır. Nemli olan toprağa kuru toprak ilave ediniz.



- İnternet sayfasından böceklenme için ilaç satın alabilirsiniz. Çiçeklerle alakalı alışveriş sayfası olmasına özen gösteriniz.



- Böcekler için satılan kimyasal ilaçlar satılmaktadır. Ancak zehir olan bu ilaçlar uzun süreli kullanımda bitkiye zarar vermektedir.

SİNEKLERİ KOVAN DOĞAL KARIŞIM

Doğal karışımlar, bitkilerin sağlıklı büyümesini destekleyen ve zararlı böcekleri uzak tutan bileşenler içerir. Bu karışımların hazırlanması da oldukça kolaydır. Örneğin, bir litre suya birkaç damla lavanta yağı ekleyerek sineklerin çiçeklere yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde, nane yağı da sineklerin uzak durmasına yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, doğal karışımların hazırlanmasında kullanılan malzemelerin tamamı çevre dostudur ve bitkilerin büyümesine olumlu etki ederler. Kimyasal ilaçlar ise hem bitkilere hem de doğaya zararlıdır.

Derleme: Ulusal.com.tr