Şiddetli kabızlığa karşı 1 bardak suyla 4 adet yemelisiniz. Büyüklerimizin sırrıymış...

Kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal yollarla çözüm bulmak mümkündür. Su ve hurma kürü, kayısı kürü, lifli gıdalar ve probiyotikler gibi yöntemler kabızlık sorununa karşı etkilidir. İşte bilmeniz gerekenler

Şiddetli kabızlığa karşı 1 bardak suyla 4 adet yemelisiniz. Büyüklerimizin sırrıymış...
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Kabızlık, sindirim sistemi sorunları arasında oldukça yaygın bir problemdir. Günümüzde birçok insan, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ancak, kabızlık sorununa çözüm bulmak için doğal yollar da mevcuttur.

ŞİDDETLİ KABIZLIĞA DOĞAL ÖNERİ

Büyüklerimizin sırrı olarak bilinen bir yöntem, şiddetli kabızlık sorununa karşı su ve hurma tüketimidir. Bir bardak suya 4 adet hurma eklenerek yapılan bu kür, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, kayısı da kabızlık sorununa iyi gelen meyvelerden biridir. 4 adet kayısıyı bir bardak su ile karıştırarak yapılan kür de kabızlık sorununu çözmekte etkilidir.

Şiddetli kabızlığa karşı 1 bardak suyla 4 adet yemelisiniz. Büyüklerimizin sırrıymış... - Resim : 1

Kabızlık sorunu yaşayanlar için önerilen diğer besinler arasında, lifli gıdalar ve probiyotikler yer almaktadır. Kabızlık sorunu genellikle lifsiz beslenme nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, lifli gıdalar tüketmek sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, sebzeler ve meyveler lif açısından zengin besinlerdir.

Probiyotikler de sindirim sistemi sağlığı için oldukça önemlidir. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar probiyotik açısından zengin besinlerdir. Bu gıdaların düzenli tüketimi, kabızlık sorununu önlemeye yardımcı olacaktır.

Kabızlık Belirtileri Nelerdir?

memorial.com.tr'deki bilgilere göre; Kabızlık, kişilerde tuvalete çıkma sayısının azalması ve sert dışkının oluşması, kramp gibi hayat kalitesini etkileyen belirtileri de beraberinde getirebilir. Kabızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi
Dışkının büyük, kuru ve sert olması
Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması
Karın ve mide ağrısıağrısı yaşanması
Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi
Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

KABIZLIĞIN NEDENLERİ

NTV'de yer alan içerikte; Kabızlığın nedenleri sıralandı ve şu bilgiler paylaşıldı.

•Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler

•Yetersiz sıvı alımı

•Yetersiz lif tüketimi

•Süt ürünlerinin aşırı tüketimi

•Dışkıyı uzun süre tutma ve erteleme

•Hareketsizlik

•Uzun süre oturarak çalışma

•Antiasit ilaçların uzun süreli ve aşırı kullanımı

•Bazı antidepresan ilaçlar, ağrı kesiciler ve demir hapları

•Hamilelik

•Menstrüasyon (adet döngüsü)

•Yaşlılık (metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak)

•Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar

Derleme: Ulusal.com.tr

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