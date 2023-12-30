Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik!
Yüksek zekaya sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sizde bu özellikleri taşıyorsanız yüksek yüksek zekaya sahipsiniz demektir! İşte uzmanlara göre yüksek zeka belirtisi gösteren 7 özellik…
Editör: Selime Albayrak
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Yüksek zekaya sahip olan bireyler, yüksek empati özelliğine de sahiptir.
Yüksek zekaya sahip olan bireyler, yalnız kalmayı sever ve yalnız kalmayı tercih eder.
Yüksek zekaya sahip olan bireyler, geç kalma konusunda oldukça başarılıdır. Sürekli olarak bir yerlere geç kalabilirler.
Yüksek zekaya sahip bireyler, daha çok karanlık mizah anlayışı içerisindedir.