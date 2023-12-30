Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik!

Yüksek zekaya sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sizde bu özellikleri taşıyorsanız yüksek yüksek zekaya sahipsiniz demektir! İşte uzmanlara göre yüksek zeka belirtisi gösteren 7 özellik…

# yüksek zekaya sahip olan bireylerin özellikleri
Editör: Selime Albayrak
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Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik! - Resim: 1

Yüksek zekaya sahip olan bireyler, yüksek empati özelliğine de sahiptir.

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Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik! - Resim: 2

Yüksek zekaya sahip olan bireyler, yalnız kalmayı sever ve yalnız kalmayı tercih eder.

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Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik! - Resim: 3

Yüksek zekaya sahip olan bireyler, geç kalma konusunda oldukça başarılıdır. Sürekli olarak bir yerlere geç kalabilirler.

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Sizde de Bu Özellikler Varsa Yüksek Zekaya Sahipsiniz! Uzmanlara Göre Yüksek Zeka Belirtisi Gösteren 7 Özellik! - Resim: 4

Yüksek zekaya sahip bireyler, daha çok karanlık mizah anlayışı içerisindedir.

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