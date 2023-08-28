Soğan ve patatesi uzun süre saklamanın 5 yolu! Aşçılar hep bu tekniği deniyor

Ulusal.com.tr’de aktarılanlara göre; Soğan ve patates, mutfakta en sık kullanılan sebzelerden ikisidir. Ancak, bu sebzelerin uzun süre saklanması gerektiğinde filizlenme sorunu ortaya çıkar. Bu sorunu önlemek için aşçılar tarafından sıklıkla kullanılan birkaç teknik vardır. Bu yazımızda, soğan ve patatesi uzun süre saklamanın 5 yolunu sizlerle paylaşacağız.

1. Serin ve Kuru Bir Yerde Saklayın

Soğan ve patatesi saklamak için en ideal ortam, serin ve kuru bir yerdir. Bu sebzelerin filizlenmesi, sıcaklık ve nem ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu sebzeleri buzdolabında saklamak doğru bir tercih değildir. Bunun yerine, karanlık ve serin bir dolap ya da bodrum gibi yerlerde saklamanız önerilir.

2. Işıktan Uzak Tutun

Soğan ve patates, ışık ile temas ettiklerinde daha hızlı filizlenirler. Bu nedenle, bu sebzeleri saklarken ışıktan uzak tutmanız önemlidir. Bu amaçla, karanlık bir poşet ya da kutu kullanabilirsiniz.

3. Havalandırma İçin Delikli Bir Torba Kullanın

Soğan ve patatesi saklarken havalandırma çok önemlidir. Bu sebzelerin havasız ortamda saklanması, çürümeye ve filizlenmeye neden olabilir. Bu nedenle, delikli bir torba kullanarak havalandırma sağlayabilirsiniz.

4. Soğan ve Patatesi Ayrı Ayrı Saklayın

Soğan ve patatesi bir arada saklamak, birbirlerinin filizlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu sebzeleri ayrı ayrı saklamak daha doğru bir tercih olacaktır.

5. Elma İle Saklayın

Elma, etilen gazı salgılayarak soğan ve patatesin filizlenmesini önler. Bu nedenle, elmayı soğan ve patatesin yanına koyarak saklamak etkili bir yöntemdir.