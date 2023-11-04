Şoke Eden Gelişme! Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Önce Güldü Sonra Kelepçesini Kendi Çıkardı

Kara para aklama, vergi kaçırma ve uyuşturucu ticareti gibi davalarda sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu'da gözaltına alınmıştı. Sıla Doğu'nun kelepçesini çıkardığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şoke Eden Gelişme! Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Önce Güldü Sonra Kelepçesini Kendi Çıkardı
Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Önce Güldü Sonra Kelepçesini Çıkardı

Güzellik merkezinden yola çıkan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks hayatına malta vuran vergi kaçırma kara para aklama gibi suçlamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın çevresinin de gözaltına alındığı dava da Sıla Doğu'da vardı.

Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu Önce Güldü Sonra Kelepçesini Kendi Çıkardı

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullanma ve satma suçlamalarıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Sıla Doğu, bu kez vergi kaçırma suçundan gözaltına alındı. Sıla Doğu'nun emniyete getirilirken ki güldüğü anlar öncelikle dikkatlerden kaçmadı. Kamuoyuna neredeyse mal olan ve sonucu merak edilen bu davada sosyal medyada yer alan her detay incelendi. Bunlardan biri de sabah saatlerde adliyeye sevk edilirken Sıla Doğu'nun bileğindeki plastik kelepçeyi çıkardığı an oldu. 

Sıla Doğu

Sosyal medyada Aylak Adam adlı bir sayfada paylaşılan görüntüler ağızları açık bıraktırdı. Arabaya binerken beliğindeki kelepçeyi kendi çıkaran Sıla Doğu'nun bu halleri kafaları karıştırdı. 

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