Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor

Milliyet.com.tr’de yer alan içeriğe göre; Çürüyen orkideleri tekrardan canlandırmak mümkün. Evde bulunan malzemelerle yapacağınız karışım sayesinde orkide çiçeğiniz canlanacak.

ORKİDE CANLANDIRAN TARİF

Orkide çiçeğiniz soluyorsa aşağıda verdiğimiz karışım ile çiçeğiniz canlanacak. İşte orkide canlandıran karışım...

Malzemeler

1 adet aspirin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 bardak su

1 sprey şişesi

Hazırlanışı

Bir bardak suyu sprey şişesine aktarın. 1 tatlı kaşığı tarçını ve ezerek toz haline getirdiğiniz aspirini şişeye ekleyin. Şişenin ağzını kapatıp çalkalayın. İyice karıştırdıktan sonra 10-12 saat bekletin.

Uygulama

Sprey şişesindeki karışımı kullanmadan önce çalkalayın. Orkidenin yapraklarını temiz bezle silin. Yaprak ve köklerine karışımı püskürtün. Her yere gelmesine özen gösterin ancak çok ıslak bir hale gelmemesine dikkat edin. Bu uygulamayı 2 günde bir tekrarlayın. Ortalama bir hafta içerisinde çiçeğiniz tekrardan canlanacak.

ORKİDE BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Orkide bakımı için ilk olarak doğru ortamın oluşturulması gerekmektedir. Orkide bitkileri, nemli ve serin ortamları severler. Bu nedenle, bitkinin bulunduğu alanın nemli ve serin olması gerekmektedir. Ayrıca, orkide bitkileri doğrudan güneş ışığından hoşlanmazlar. Bu nedenle, bitkinin bulunduğu alanın doğrudan güneş ışığı almamasına dikkat edilmelidir.

Orkide bitkileri, toprak yerine özel orkide toprağı veya hindistan cevizi kabuğu kullanılarak yetiştirilmelidir. Bu malzemeler bitkinin köklerine daha iyi bir hava sirkülasyonu sağlar ve bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Orkide bitkilerinin sulama işlemi de oldukça önemlidir. Orkide bitkileri, sık sık sulanmamalıdır. Bitkinin sulanma sıklığı, bitkinin türüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, orkide bitkileri haftada bir kez sulanmalıdır. Ayrıca, bitkinin sulanması için kullanılacak suyun oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

Orkide bitkileri, düzenli olarak beslenmelidir. Bitkinin beslenmesi için özel orkide gübresi kullanılmalıdır. Gübreleme işlemi, bitkinin büyüme döneminde yapılmalıdır.

Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com - Kaynak: milliyet.com.tr