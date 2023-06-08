Sürekli kola içerseniz vücudunuzda neler olur?

Popüler kültürün en büyük zararlarından biri olan kolanın bağımlılık yaptığına dair bilim insanlarından açıklama geldi. İçeriğinde yüksek oranda kimyasal madde olan kola, son yıllarda fast food ürünlerinin baş tacı olarak görüldü. Ancak bilim insanları kola hakkındaki gerçekleri açıkladı. Tek bir bardak kolanın içeriğinde tam 37 gram rafine şeker vardır. Bilim insanların gençlerin sıklıkla tükettiği bu içeceğin geleceğin hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Bunlardan biri ise TİP 2 diyabet hastalıkları olacak.

SÜREKLİ KOLA İÇERSENİZ VÜCUDUNUZDA NELER OLUR?

Bir saat içinde kolanın vücutta bıraktığı etkiler ise en ilginç olan kısım oldu. Dünya Sağlık Örgütü tek bir kaşık rafine şekerin bile vücudun enzimlenmediğine yönelik çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Yapılan araştırmanın sonucu ise korkuttu. 2030 yılında ölümlerin yüzde 80'i rafine şeker kaynaklı meydana gelecek.

İngiltere bilim insanları tarafından yapılan bu araştırmada kolanın vücuttaki hücrelerin sağlık düzeylerini düşürerek deforme olmalarına neden olduğunu duyurdu. Tam bir saat içinde vücuttaki milyonlarca hücre kansere dönüşme riski taşır.

Bunun yanı sıra kan yüksek oranda şeker yüklenir bu da insülin direncinde patlamaları tetikler. Şeker yağa dönüştüğü anda ise karaciğerin kaplamasını sağlar.

Kan basıncını aniden yükselterek beyne giden damarlardaki kan oranını artırıp çatlamalara neden olabilir. Bu da baş ağrısını ve kronik yorgunluğu tetikler.

Sinir sisteminde yenilenmeyi engelleyerek uyku sorunlarını ortaya çıkarır. Uzmanlar sadece kola değil uzun süre tüketilen bütün gazlı içeceklerin aynı sorunlara neden olabileceğinin altını çizer.

Cilt yapısını deforme ederek selilüt ve akneleri tetikler. Özellikle renk tonunda bozulmalara neden olabilir.