Survivor 2024 All Star Ne Zaman Başlayacak? Kırmızı-Mavi Takımlar Kadrolarında Kimler Var?
Survivor 2024 All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni kadroların ve takımların nasıl oluşacağı ise merak konusu. Peki Sorvivor 2024 All Star'ın ilk bölümü ne zaman? Takım kadrolarında kimler var?
Survivor 2024 All Star, değişimlerle sezona giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu sezonda SMS oylamasının olmayacağı, yarışmacıların bireysel başarıları ile birinciliği kazanacağı bir mücadele olacak. Peki heyecanlı bekleyiş ne zaman bitecek?
SURVİVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yunus Emre
Begüm Yücetan
Seda Ocak
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Furkan Kızılay
Damla Can
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Yiğit Poyraz
SURVİVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Bozok Gören
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Nihat Altınkaya
Pınar Saka
Sercan Yıldırım
Turabi Çamkıran
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Aleyna Kalaycıoğlu
SORVİVOR 2024 ALL STAR'IN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2024 All Star ilk bölümü ile 1 Ocak 2024 akşamı TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.