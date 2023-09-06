Tarihe ışık tutmuş ama tarihten yok olmuş 10 medeniyet!

10. CLOVİS

M.Ö. 11500 yıllarında Kuzey Amerika'da yaşamış bu medeniyetin kültürü hakkında pek bir şey bilmiyoruz, bu tarih öncesi Kızılderili kültürünün Kuzey Amerika'da var olduğuna inanılıyor. Adını New Mexico'daki Clovis kasabası yakınlarında bulunan bir arkeolojik alan olan Clovis bölgesinden alıyor. 1920'lerde bu bölgede bulunan eserler taş bıçaklardan ve kemiklerden oluşuyor.

Bu insanların son buzul çağının sonuna doğru Sibirya'dan Bering Boğazı'nı geçerek Alaska'ya geldiklerine inanılıyor. Bunun Kuzey Amerika'daki ilk kültür olup olmadığını kimse bilmiyor. Clovis kültürü oldukça aniden yok oldu. Bunun nedeni onların da kendi yiyecek kaynaklarını avlayıp yok etmeleri mi? Yoksa iklim değişikliği, hastalık ya da yırtıcı hayvanlar yüzünden mi? Yoksa bu kültürün üyeleri diğer Kızılderili kabilelerine katılmak için mi dağıldılar ? Ortadan kaybolmalarının nedeni bir gök taşının düşmesi miydi?