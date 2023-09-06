Tarihe ışık tutmuş ama tarihten yok olmuş 10 medeniyet!
Tarihe ışık tutmuş ama tarihten yok olmuş 10 medeniyeti, sizin için araştırdık. Bu medeniyetlerin takvimleri veya rivayetleri şu zamanda bile zaman zaman gündem olup tarihi şekillendirmiş olsa da tarihte yok olmaya mahkum oldular. Tarihe ışık tutmuş ama tarihten yok olmuş 10 medeniyet...
10. CLOVİS
M.Ö. 11500 yıllarında Kuzey Amerika'da yaşamış bu medeniyetin kültürü hakkında pek bir şey bilmiyoruz, bu tarih öncesi Kızılderili kültürünün Kuzey Amerika'da var olduğuna inanılıyor. Adını New Mexico'daki Clovis kasabası yakınlarında bulunan bir arkeolojik alan olan Clovis bölgesinden alıyor. 1920'lerde bu bölgede bulunan eserler taş bıçaklardan ve kemiklerden oluşuyor.
Bu insanların son buzul çağının sonuna doğru Sibirya'dan Bering Boğazı'nı geçerek Alaska'ya geldiklerine inanılıyor. Bunun Kuzey Amerika'daki ilk kültür olup olmadığını kimse bilmiyor. Clovis kültürü oldukça aniden yok oldu. Bunun nedeni onların da kendi yiyecek kaynaklarını avlayıp yok etmeleri mi? Yoksa iklim değişikliği, hastalık ya da yırtıcı hayvanlar yüzünden mi? Yoksa bu kültürün üyeleri diğer Kızılderili kabilelerine katılmak için mi dağıldılar ? Ortadan kaybolmalarının nedeni bir gök taşının düşmesi miydi?
9. CUCUTENİ- TRYPİLLİA
Neolitik Avrupa'nın en büyük toplulukları, şu anda Ukrayna, Romanya ve Moldova'nın bulunduğu Cucuteni-Trypilliens tarafından inşa edildi. Cucuteni-Trypillia uygarlığının yaklaşık 15.000 insanı vardı; bu, o zaman için gizemli bir şekilde Dünya yüzeyinden kaybolan çok büyük bir rakamdı. .
Cucuteni-Trypillia kültürü çömlekçiliğiyle öne çıkıyor. Her 60-80 yılda bir, eskisinin külleri üzerine yenisini inşa etmeden önce kendi köylerini yakmak gibi tuhaf bir alışkanlıkları vardı. Bugüne kadar ana tanrıçanın etrafında toplanmış bu anaerkil topluma ait 3.000 civarında arkeolojik alan tespit ettik. Bunların ortadan kaybolması, Avrupa tarihindeki en kötü kuraklıklara yol açan şiddetli iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabilir . Diğer teoriler insanların çeşitli kabilelere dağıldığını öne sürüyor.
8. İNDUS VADİSİ MEDENİYETİ
İndus Vadisi uygarlığı uygarlığı, şu anda Pakistan ve Batı Hindistan olan bir bölgeye yayılmış olan büyük kayıp uygarlıklardan biridir. Antik uygarlıkların en önemlilerinden biridir . Ancak onlar hakkında çok az şey biliniyor, çünkü çoğunlukla hiç kimse dillerini çözemedi. İnsanların, Harappa ve Mohenjo-Daro şehirleri de dahil olmak üzere yüzden fazla kasaba ve köy inşa ettiğini biliyoruz. Her birinin kendi kanalizasyon sistemi ve iç mekan sanitasyonu vardı. Görünüşe göre sınıfsız ve ordusuz bu medeniyet, astronomi ve tarımda çok başarılıydı. Aynı zamanda pamuklu elbise üreten ilk medeniyettir.
Bu uygarlık 4.500 yıl önce ortadan kaybolmuştu ve 1920'lerde kalıntılar gün yüzüne çıkana kadar kimsenin bundan haberi yoktu. Ghaggar Hakra nehrinin kuruması, daha soğuk ve daha kuru sıcaklıklar gibi çevrelerindeki değişiklikler gibi çeşitli teoriler bu ortadan kaybolmayı açıklamaya çalışıyor. Diğer bir teori ise Aryanların M.Ö. 1500 yıllarında bölgeyi işgal ettiği yönündedir.
7. MİNOS UYGARLIĞI
Minos uygarlığı 20. yüzyılın başlarına kadar keşfedilmemişti, ancak o zamandan bu yana ortaya çıkan bu büyüleyici uygarlığın yaklaşık 7000 yıldır var olduğu ve M.Ö. 1600 civarında zirveye ulaştığı hakkında birçok ipucu ortaya çıktı. Zaman geçtikçe şehirler ve saraylar inşa edildi ve yeniden inşa edildi ve giderek daha karmaşık hale geldi. Bunlardan biri, uygarlığın adını aldığı Kral Minos efsanesiyle ilişkilendirilen labirent olan Knossos saraylarıydı. Artık önemli bir arkeoloji merkezidir.
İlk Minoslular, Linear A adında bir dil konuşuyorlardı; daha sonra bu dilin yerini linénaire B aldı; her ikisi de piktogramlara dayalıydı ve bugün hala deşifre edilememişti. Minosluların Thera adasında (bugünkü Santorini) volkanik bir patlama sonucu yok olduklarına inanılıyor. Patlama tüm bitki yaşamını öldürmeseydi hayatta kalacaklarına dair kanıtlar var. Kıtlığa neden oldu ve gemilerine zarar verdi, bu da ekonomik gerilemeyi başlattı. Bununla ilgili bir diğer hipotez ise Mikenlerin istilasına uğradığıdır. Minos Uygarlığı, bir zamanlar var olan en büyük kayıp uygarlıklardan biridir.