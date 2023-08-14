Türkiye kahve seçimini değiştirdi: En çok tüketilen kahve çeşitleri! Türk kahvesinin sırası şaşırttı

Kahve Türk kültürüne Osmanlı Devleti yıllarında girdi. Kahve, yüksek oranda kafein içerdiğinden uyku sorunlarına iyi geldiğinden sık sık tüketilir. Ancak son yıllarda kahve tüketiminde çok büyük bir değişim meydana geldi. Ulusal.com.tr ekibi olarak yaptığımız araştırmada; kahve tüketiminde yaşanılan bu değişim özellikle büyük şehirlere sirayet ettiğini keşfetti.

Markaların hayatımıza koyduğu kahvelerle beraber tüketimde yaşanılan bu değişimde geleneksellikte kaybedilmedi. Ancak damak zevkinde yüksek oranda bir değişim meydana geldi. İşte Türkiye’de değişen kahve çeşitleri...

İŞTE TÜRKİYE’DE EN ÇOK TÜKETİLEN KAHVE SIRALAMASI

DİBEK KAHVESİ

Türk kahvesinin içine eklenen menengiç, salep, kakao, zahter, Hindistan cevizi yağı ya da keçiboynuzu gibi aromalar eklenir. Bu aromalar kahvenin keskin tadını kırdığından yumuşak içim olur.

FİLTRE KAHVE

Dünya genelinde yaygın olan filtre kahve, ülkemizde son 10 yıl popüler oldu. Son 5 yıldır ise adeta iş kahvesi konumuna geldi. Plaza kahvesi ola filtre kahveyi direk tüketemeyen bazen süt tozu da kullanır. Filtre kahve, saf tohumlardan yapıldığından kafein oranı en yüksektir. Kafein enerji oranını artırır. Ancak fazla tüketildiğinde kan basıncını azaltır.

TÜRK KAHVESİ

En sık tüketilen kahveyken son yıllarda tüketiminde azalma meydana geldi. Zayıflamadan uyku açmaya kadar fayda sağlayan Türk kahvesi son yıllarda içine tarçın Hindistan cevizi eklemeleri yapıldığından özgünlüğünü bozdu. Bağırsakları en iyi çalıştıran kahve çeşididir.

AMERİCANO

Sert ve yumuşak içim arasında kalan bir içime sahiptir. 2. dünya savaşında azalan kahve miktarını sulandırılarak ortaya çıkan bir kahve türüdür. Filtre kahvenin sulandırılmış halidir. Yaz aylarında içine buz atılarak içilir.

LATTE

Sütlü içime sahip bir kahve tüketimidir. Keskin kahve tadını sevmeyen kişiler için latte güzel içimlidir. Latte İngiltere kültüründen çıktı. Sütle kahve tüketimi daha hoş hale gelir.