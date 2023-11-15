Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl!

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin suç oranı en düşük 10 ili sıralandı! TÜİK verilerine göre Türkiye’nin suç oranı en düşük illeri hangileri oldu? Zirveye hangi il yerleşti? İşte Türkiye’de suç oranı en düşük iller…

# Türkiye'de suç oranı en düşük iller
Editör: Selime Albayrak
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Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl! - Resim: 1

Adıyaman

Yüz binde 156 oranla suç oranı en düşük il oldu.

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Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl! - Resim: 2

Şırnak

Yüz binde 159 oranla ikinci sıraya yerleşti.

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Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl! - Resim: 3

Bitlis

Yüz binde 175 oranla üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl! - Resim: 4

Siirt

Yüz binde 175 oranla Bitlis’i takip etti.

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