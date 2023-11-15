Türkiye’de Suç Oranı En Düşük İller Sıralandı! TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Suç Oranı En Düşük 10 İl!
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin suç oranı en düşük 10 ili sıralandı! TÜİK verilerine göre Türkiye’nin suç oranı en düşük illeri hangileri oldu? Zirveye hangi il yerleşti? İşte Türkiye’de suç oranı en düşük iller…
Editör: Selime Albayrak
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Adıyaman
Yüz binde 156 oranla suç oranı en düşük il oldu.
Şırnak
Yüz binde 159 oranla ikinci sıraya yerleşti.
Bitlis
Yüz binde 175 oranla üçüncü sırada yer aldı.
Siirt
Yüz binde 175 oranla Bitlis’i takip etti.