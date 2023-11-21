Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti?
Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler listelendi! Listeye girmeyi başaran ilk 10 şehir hangisi oldu? İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler…
Editör: Selime Albayrak
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Tunceli
Tunceli, yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler arasında zirvede yer almayı başardı.
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Muğla
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5 ortalamayla ikinci sıraya yerleşti.
Mardin
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.
Giresun
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3 ortalamayla dördüncü sıraya yerleşti.