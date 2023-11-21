Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti?

Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler listelendi! Listeye girmeyi başaran ilk 10 şehir hangisi oldu? İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler…

# Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler
Editör: Selime Albayrak
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Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti? - Resim: 1

Tunceli

Tunceli, yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler arasında zirvede yer almayı başardı.

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

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Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti? - Resim: 2

Muğla

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5 ortalamayla ikinci sıraya yerleşti.

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Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti? - Resim: 3

Mardin

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye’de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu Şehirler Açıklandı! Zirveye Hangi Şehir Yerleşti? - Resim: 4

Giresun

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3 ortalamayla dördüncü sıraya yerleşti.

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