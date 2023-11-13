Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu?

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı. Zeka Merkezi Tarafından yapılan IQ testi sonucu verilerine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri oldu? Zirveye hangi şehir yerleşti? İl bazında IQ ortalamalarının sonuçları nasıl oldu? İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri…

# Türkiye'nin en zeki şehirleri
Editör: Selime Albayrak
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Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu? - Resim: 1

Eskişehir – 105.20 ortalamayla zirveye ulaştı.

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Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu? - Resim: 2

Ankara – 104.91 ortalamayla ikinci sıraya yerleşti.

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Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu? - Resim: 3

İzmir – 104.51 ortalamayla üçüncü sıraya ulaştı.

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Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu? - Resim: 4

Muğla – 104.12 ortalamayla dördüncü sırada yer aldı.

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