Türkiye’deki En Zeki Şehirler Açıklandı! IQ Testi Sonucuna Göre Türkiye’nin En Zeki Şehirleri Hangileri Oldu?
Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı. Zeka Merkezi Tarafından yapılan IQ testi sonucu verilerine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri oldu? Zirveye hangi şehir yerleşti? İl bazında IQ ortalamalarının sonuçları nasıl oldu? İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri…
Editör: Selime Albayrak
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Eskişehir – 105.20 ortalamayla zirveye ulaştı.
Ankara – 104.91 ortalamayla ikinci sıraya yerleşti.
İzmir – 104.51 ortalamayla üçüncü sıraya ulaştı.
Muğla – 104.12 ortalamayla dördüncü sırada yer aldı.