Türkiye’nin En Mutlu Şehirleri Belli Oldu! 😂TÜİK Verilerine Göre Türkiye’nin En Mutlu Şehri Hangisi Oldu?
Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan “Yaşam Memnuniyet Araştırması” verileri sonucunda Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirveye hangi şehir yerleşti? İşte Türkiye’nin ilk 10’a giren en mutlu şehirleri…
Editör: Selime Albayrak
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😂Türkiye’nin En Mutlu Şehirleri 2023
Sinop
Sinop, yüzde 77.66’lık oranla zirveye yerleşti.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar, yüzde 76.43 oranıyla Türkiye’nin en mutlu ikinci şehri oldu.
Bayburt
Türkiye’nin en az nüfusa sahip olan şehirleri arasında olan Bayburt, yüzde 75.91 oranla Türkiye’nin en mutlu şehirleri arasında üçüncü sıraya yerleşti.
Kırıkkale
Kırıkkale, yüzde 75.48’lik oranla Türkiye’nin en mutlu şehirleri arasında dördüncü oldu.