Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri…

Türkiye’nin en sinirli 5 şehri açıklandı. Zirveye hangi şehir yerleşti? İnternette yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye’nin en sinirli şehirleri belli oldu! İşte Türkiye’nin en sinirli 5 şehri…

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Editör: Selime Albayrak
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Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri… - Resim: 1

Sivas

Sivas, %64’lük oranla birinci sırada yer aldı.

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Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri… - Resim: 2

Aydın

Aydın, %50’lik oranla ikinci sıraya yerleşti.

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Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri… - Resim: 3

Çanakkale

Çanakkale, %43’lük oranla üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri… - Resim: 4

Balıkesir

Balıkesir, %30’luk oranla dördüncü sıraya yerleşti.

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