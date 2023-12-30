Türkiye’nin En Sinirli 5 Şehri Belli Oldu! Zirvede Hangi Şehir Yer Aldı? İşte Türkiye’nin En Sinirli Şehirleri…
Türkiye’nin en sinirli 5 şehri açıklandı. Zirveye hangi şehir yerleşti? İnternette yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye’nin en sinirli şehirleri belli oldu! İşte Türkiye’nin en sinirli 5 şehri…
Editör: Selime Albayrak
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Sivas
Sivas, %64’lük oranla birinci sırada yer aldı.
Aydın
Aydın, %50’lik oranla ikinci sıraya yerleşti.
Çanakkale
Çanakkale, %43’lük oranla üçüncü sırada yer aldı.
Balıkesir
Balıkesir, %30’luk oranla dördüncü sıraya yerleşti.