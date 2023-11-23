Wednesday'ın Yıldızı Jenna Ortega Film Setinden Kovuldu! Tek Suçu Filistin'e Destek
Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega Çığlık filminin çekimlerinden kovuldu. Çığlık film setinden kovulan ikinci oyuncu oldu. Melissa Barrera ve Jenna Ortega'nın ortak yönü Filistin'e destek vermek!
Efsane Çığlık serisinin yedincisi çekimlerinde kaos devam ediyor. İsrail'in katliama neden olduğu Filistinlileri desteklemeye yönelik paylaşım yapan filmin oyuncuları tek tek kovuluyor.
Öncelikle sosyal medya hesabından Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Melissa Barrera kovuldu. Sosyal medya sallandıktan sonra filmde kovulmalar arttı.
Wednesday'ın Yıldızı Jenna Ortega Film Setinden Kovuldu!
Başrol oyuncuların ihraç olduğu film çekimleri gündeme bomba gibi düştü.
Melissa Barrera, kovulma sonrası sosyal medyada olayı eleştirdi.