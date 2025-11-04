WhatsApp çöktü mü, WhatsApp WEB neden açılmıyor? Erişim sorunu mu var?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, akşam saatlerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşadı. Özellikle WhatsApp Web kullanıcıları, sayfanın açılmadığını ve bağlantının kurulamadığını belirtti.

Kullanıcılar sosyal medyada “WhatsApp çöktü mü?” ve “WhatsApp Web neden açılmıyor?” sorularını gündeme taşıdı.

Uygulamaya hem masaüstü hem de mobil üzerinden erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmı mesaj gönderme, sohbet açma ve dosya yükleme işlemlerinde gecikme yaşandığını bildirdi.

Bazı kullanıcılar mesajların geç gittiğini veya hiç teslim edilmediğini, bazılarının ise WhatsApp Web oturumunun kendiliğinden kapandığını aktardı.

Erişim sorunuyla ilgili şirketten henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak daha önceki benzer durumlarda WhatsApp, küresel sunucu yoğunluğu ve bağlantı yönlendirme hataları nedeniyle kısa süreli kesintiler yaşandığını açıklamıştı.

Uzmanlar, sorunun kısa sürede giderilmesini bekliyor.