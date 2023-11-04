Yağmurlar Yağınca Ortaya Çıkan Altın Değerinde Mantar❗️ Kralların Ağızlarına Layık Antioksidan Deposu❗️
Yağışlar sonra meşe ağaçlarının altında kendiliğinden yetişen altından da değerli trüf mantarının yağıyla mucizelere imza atabilirsiniz. Kralların ağzına layık olan antioksidan deposu trüf mantarı yağı artık bir fenomen!
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Aroması ve kokusu sayesinde sosların baş yapıtı olan trüf mantarı çok nadir bulunur. Meşe ağaçlarının altında yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan ve bir parçası bile antioksidan ilaçlardan daha etkilidir.
Yağmurlar Yağınca Ortaya Çıkan Altın Değerinde Mantar❗️
Eski çağlarda nadiren bulunduğu için Krallara ikram edilen trüf mantarı Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde altın değerinde. Ülkemizde ise son yıllarda fenomen olan trüf mantarı sosunun yanı sıra direk olarak da tüketilen bir besindir.
Trüf yumurta makarna gibi yemeklerde oldukça güzel gider. Genellikle sıkım yağı çıkartılan trüf mantarı salatalarda da sık sık kullanılır.
İçeriğinde yüksek oranda antioksidan bulunan trüf mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirir.