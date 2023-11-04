Yağmurlar Yağınca Ortaya Çıkan Altın Değerinde Mantar❗️ Kralların Ağızlarına Layık Antioksidan Deposu❗️

Yağmurlar Yağınca Ortaya Çıkan Altın Değerinde Mantar❗️

Eski çağlarda nadiren bulunduğu için Krallara ikram edilen trüf mantarı Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde altın değerinde. Ülkemizde ise son yıllarda fenomen olan trüf mantarı sosunun yanı sıra direk olarak da tüketilen bir besindir.