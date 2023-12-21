Yakın Gelecekte Bu Yiyecekleri Bulamayabiliriz! Birkaç Yıl İçinde Nesli Tükenecek Yiyecekler!
Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz! İşte yakın gelecekte nesli tükenme tehlikesinde olan yiyecekler…
Editör: Selime Albayrak
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Nesli tükenmekte olan bu yiyeceklerin ham maddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte nesli tükenme tehlikesinde olan yiyecekler…
Bal
Soya Fasulyesi
Balık