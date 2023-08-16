Yaşamınızı kolaylaştıracak 10 pratik temizlik tüyosu! Sadece 15 dakika sürüyor

Ev temizliğinde işinize yarayacak 10 temizlik tüyosunu sizler için derledik. İşte bilmeniz gereken her şey!

1. Ev temizliği için pratik bir plan oluşturun ve her gün belirli bir zaman ayırın.

2. Temizlik malzemelerinizi düzenli olarak kontrol edin ve yenileyin.

3. Yüzeyleri temizlemek için doğal ürünler kullanın, kimyasal temizleyicilerden kaçının.

4. Halıları düzenli olarak vakumlayın ve lekeleri hemen temizleyin.

5. Banyo ve mutfakta nem ve küf oluşumunu önlemek için havalandırma sistemlerini kullanın.

6. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi filtrelerini düzenli olarak temizleyin.

7. Camları temizlemek için gazlı bezler kullanın, kağıt havlu yerine.

8. Mobilyaları temizlemek için toz alma bezleri kullanın ve sert yüzeylere çizikler yapmayın.

9. Yatak takımlarını haftada bir değiştirin ve yatak odasını havalandırın.

10. Evcil hayvanınız varsa, tüylerini düzenli olarak temizleyin ve evin havasını temiz tutun.

Hem doğal hem de etkili temizlik karışımı! Adeta çamaşır suyunun doğal hali...

Sabah.com.tr'deki içeriğe göre; İster halı ister sert zemin olsun, evin etrafındaki zeminler aşırı derecede kirlenebilir. Bir temizlik uzmanı zemin temizliğinde dikkat edilmesi gereken unsurların yanı sıra mükemmel temizleyici nasıl yapabileceğinizi ve kullanmanın sırlarını anlattı.

Temizlik konusunda uzman bir isim olan Johanna Constantinou şunları söyledi : "Farklı zemin türleri, farklı temizlik araçları ve çözümleri gerektirir. Bu noktada genelde her alan için aynı malzemeler kullanır ancak bu yanlıştır."

"Dolayısıyla, belirli bir zemin için yanlış tipte bir temizleme solüsyonu kullanmak, zeminin temizlenmemesine, çizgilerin oluşmasına ve hatta zemin yüzeyinde hasara yol açabilir."

"En sık yapılan hatalardan biri zemini silmeden önce üzerinde bulunan kiri, tozu veya birikintileri temizlememektir. Bunu adımı atlamak, paspasın kiri itmesine veya zeminde çizgiler bırakmasına neden olabilir."

Evinizde en popüler parke türlerinden biri olan laminat parkeniz varsa, uzman limon kullanımını önermektedir.

YAĞI GİDERMEK İÇİN LİMONLU SU

En iyi laminat zemin temizleyici, yağı gidermek için içerisine limon sıkılmış sade sudur. Bu ev yapımı zemin temizleyici, mikrofiber paspaslarla ekili şekilde çalışır. Ancak limon suyu asidik olduğundan ve zemindeki kaplamaya zarar verebileceğinden, su ile uygun şekilde seyrelttiğinizden emin olun. Limon, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu da onu evin etrafındaki zeminler için harika bir doğal temizleyici yapar.

Zeminleri temizlerken asla sert kimyasallar, amonyak veya mum bazlı temizleyiciler veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Bu, kalıcı hasara yol açabilir. Eğer ürünün zemine hasar verebileceğinden şüphe ediyorsanız öncesinde küçük bir alanda denemeniz önerilir.

Konsantre bir temizleme solüsyonu kullanıyorsanız, verilen talimatlara göre seyrelttiğinizden emin olun. Aşırı konsantre bir çözelti kullanmak, zeminde kalıntı ve iz bırakabilir.

Temizledikten sonra, zeminin kuruması için yeterli süre tanıyın veya fazla nemi emmesi için temiz, kuru bir paspas veya bez kullanın. Bu, su kalıntısının neden olduğu çizgilerin önlenmesine yardımcı olur.

Zeminleri temizlerken asla sert kimyasallar, amonyak veya mum bazlı temizleyiciler veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Bu, kalıcı hasara yol açabilir. Eğer ürünün zemine hasar verebileceğinden şüphe ediyorsanız öncesinde küçük bir alanda denemeniz önerilir.

Konsantre bir temizleme solüsyonu kullanıyorsanız, verilen talimatlara göre seyrelttiğinizden emin olun. Aşırı konsantre bir çözelti kullanmak, zeminde kalıntı ve iz bırakabilir.

Temizledikten sonra, zeminin kuruması için yeterli süre tanıyın veya fazla nemi emmesi için temiz, kuru bir paspas veya bez kullanın. Bu, su kalıntısının neden olduğu çizgilerin önlenmesine yardımcı olur.

Uzmana göre, halıları düzenli olarak süpürmek, halıların iyi görünmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Johanna ekledi: Süpürmenin sıklığı ise odayı kullanımınıza bağlıdır.

Genel bir kural olarak, elektrikli süpürge ile tüm evi haftada en az bir defa süpürmelisiniz, çok fazla kullanmadığınız odalarda bile toz birikebilir.

EN ETKİLİ TEMİZLİK KARIŞIMI

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

10-15 damla limon yağı (isteğe bağlı)



Yapılışı ve Kullanımı:

Bir sprey şişesine beyaz sirkeyi ve suyu ekleyin. İsteğe bağlı olarak limon yağını da ekleyebilirsiniz. Limon yağı temizlik gücünü artırır ve hoş bir koku sağlar.

Şişeyi iyice çalkalayın ve temizlik çözeltisi hazır olacaktır.

Karışımı kullanmadan önce yüzeyleri test etmek önemlidir. Bazı yüzeylerde sirke kullanımı lekelere veya zararlara neden olabilir.

Bu karışımı temizlemek istediğiniz yüzeylere püskürtün ve bir bez veya sünger yardımıyla temizleyin. İhtiyaç duyulan bölgeleri ovabilir veya silebilirsiniz.

Durulama gerektiren yüzeylerde (örneğin mutfak tezgahları), temizlik çözeltisini uyguladıktan sonra temiz suyla durulama yapın.

Temizlik işlemi bittikten sonra geri kalan çözeltiyi sızdırmaz bir kapta saklayabilir ve bir sonraki temizlik için kullanabilirsiniz.

Evlerin havalandırılması yaşamsal önem taşır. İşte, evinizi doğru şekilde havalandırmak için bazı öneriler:



- Pencere ve kapıları açarak evinize temiz hava girişini sağlayın.

- Havalandırma sistemlerinin filtrelerini düzenli olarak temizleyin.

- Banyo ve mutfakta bulunan emiş fanlarını kullanarak nemli havayı dışarı atın.

- Evinizde bitki yetiştirerek havanın temizlenmesine yardımcı olun.

- Sigara içilmemesi gereken bir evde yaşıyorsanız, sigara dumanının evde birikmesini önlemek için sık sık havalandırın.

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com