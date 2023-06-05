Yazın güzelliğinize güzellik katacak süt! 10 yaş gençleştiren mucize tarif
Yaz aylarında daha parlak ve canlı bir cilt güzelliği için tek adres bu altın süt tarifidir. Yüzyıl önce alternatif tıpta önerilen ve 10 yaş gençleştiren altın süt yeniden popüler oldu. Sizler için merak edilen bu tarifi araştırdık. 10 yaş gençleştiren altın süt nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Herkes süt içmez sevmez ancak bu gençleştiren sütü duyan kulaklarına inanamıyor. Dünya yıldızlarının altın içeceği olarak geçen bu süt tarifi Anadolu mutfaklarında yüzyıllar önce keşfedilmişti. İçeriğinde 10 yaş gençleştirme garantili olan besinlerin yer alması nedeniyle tam bir şifa kaynağıdır. Ciltteki yaşlanmaya meyilli tüm izleri yok eder. Canlı ve parlak bir görünüm sağlar. Altın süt, hakkında merak edilen her şey haberin detayında.
10 YAŞ GENÇLEŞTİREN ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?
Alternatif tıbbın en popüler tariflerinden biri olan altın süt, adını içerisinde eklenen baharatlardan alıyor. Zerdeçal ve tarçın gibi baharatların eklendiği ve ciltte yaşlanmaya meyilli hücreleri ortadan kaldıran altın sütün hazırlanması ortalama 10 dakikanızı bile almaz.
Bir bardak sıcak sütün içine bir çay kaşığı bal, çay kaşığı ucu kadar tarçın ve zerdeçal ekleyin. Karıştırıp tüketebilirsiniz. Süt sıcak olmamalı. Ayrıca mide sorunu yaşayanlar bu karışımı tüketmemeli. Kronik hastalığı olanların dışında her akşam bir bardak tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.
ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?
- Cilt hücrelerinde deforme olmuş ve kırışmaya meyilli hücrelerin dokusunu yeniler. Bunun yanı sıra dermis tabakasındaki gözenek ve akne oluşumunu engeller.
- İçeriğinde zerdeçal barındıran altın süt kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede vücuttaki tüm hücrelerin hareketlenmesini sağlar. Damar yolları açıldıkça selilüt ve çatlaklık oluşmaz.
- Altın süt aynı zamanda uyku düzeninizi de kontrol eder. Bozulan uyku sisteminiz tamamen yenilenir. Bu sayede bağışıklık sisteminiz de güçlenir.
- Altın süt özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde güçlü bir antioksidan olarak kullanılır. İlaç görevi gören altın süt, serbest radikali hücreleri vücuttan atar.