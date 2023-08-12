Yılların çiftçisine göre en güzel karpuz böyle seçilir - Paranız çöpe gitmesin

Sıcak havalarla birlikte insanlar çareyi farkı serinleme yöntemlerinde arıyor. Bunlardan biri de karpuz. Sulu ve tatlı bir yiyecek olan karpuz, bu havalarda adeta içimizi soğutuyor. Ancak karpuz seçerken birçok insan zorlanabiliyor. Peki lezzetli ve kıpkırmızı bir karpuz seçmek için nelere dikkat etmelisiniz? İşte yanıtı...

KARPUZUN ŞEKLİ

Karpuzun şekli, içindeki su oranını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yuvarlak ve simetrik şekilli karpuzlar, genellikle daha fazla su içerirler. Ayrıca, daha oval şekilli karpuzlar, daha tatlı ve lezzetli olma eğilimindedirler. Bu nedenle, karpuz seçerken şekline dikkat etmeniz önemlidir.

KARPUZ KABUĞUNUN RENGİ

Karpuzun kabuğunun rengi, olgunluğunu belirleyen bir diğer faktördür. Olgunlaşmamış karpuzlar, genellikle daha soluk bir kabuğa sahiptirler. Ancak, tamamen olgunlaşmış karpuzlar, daha canlı ve parlak bir kabuğa sahiptirler. Bu nedenle, karpuz seçerken kabuğun rengine dikkat etmeniz gerekmektedir.

KARPUZA VURUNCA ÇIKAN SES

Karpuzun içindeki su oranını belirlemek için kullanılan en popüler yöntemlerden biri, ses testidir. Bunun için karpuzu elinize alın ve hafifçe vurun. Eğer karpuz sağlam bir sese sahipse, içindeki su oranı yüksektir. Ancak, mat bir sese sahipse, içindeki su oranı düşüktür.

KARPUZUN KUYRUK BÖLGESİ

Karpuzun kuyruk bölgesi de, olgunluğunu belirleyen faktörlerden biridir. Eğer karpuzun kuyruk bölgesi kurumuş ve çatlamışsa, olgunlaşmış demektir. Ancak, yeşil ve taze görünüyorsa, henüz olgunlaşmamıştır.

KARPUZUN BOYUTU

Karpuzların boyutu da, içindeki su oranını belirleyen faktörlerden biridir. Daha büyük boyutlu karpuzlar, genellikle daha fazla su içerirler. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir. Bu nedenle, karpuz seçerken boyutuna da dikkat etmeniz gerekmektedir.

İYİ KARPUZ YENİRSE İŞTE KARPUZUN SAĞLADIĞI 5 FAYDA

1. Hidrasyonu Sağlar



Yaz aylarında sıcak havalar nedeniyle vücudumuzda sıvı kaybı meydana gelebilir. Karpuz, %92 su içeriği sayesinde vücudumuzu hidrate eder ve sıvı kaybını önler.

2. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Karpuz, A ve C vitaminleri ile birlikte antioksidanlar içerir. Bu sayede bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

3. Kan Basıncını Düşürür



Karpuzda bulunan sitrulin adlı madde, kan damarlarımızın genişlemesine yardımcı olur. Bu sayede kan basıncımız düşer ve kalp sağlığımız korunur.

4. Göz Sağlığını Korur



Karpuz, beta karoten içeriği sayesinde göz sağlığımızı korur. Aynı zamanda yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

5. Sindirimi Düzenler



Karpuzda bulunan lifler, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirimi kolaylaştırarak kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Yurt - Derleme: Ulusal.com.tr