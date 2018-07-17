Trump Putin görüşmesinin kazananı neden Putin?

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Helsinki de Putin Terump zirvesi gerçekleşti. Görüşme talebinin Trump’tan geldiğini biliyoruz.Görüşmenin arka planını şöyle tanımlayabiliriz. Amerikan devleti adı konulmamış III Dünya Savaşını yürüten taraf olarak, yürüttüğü bu savaşın yenileni tarafında yer almaktadır.Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Gürcistan, Ukrayna’nda, Suriye gibi ülkelerde başlattığı savaşların hepsi de Amerika’nın dünya hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu.Amerika’nın dünya egemenliğini, eskisi gibi kontrol altına alabilmesi; Rusya ve Çin gibi büyük ulus devletlerin muhalefetini kırmasına bağlıydı.Helsinki’de Putin Turump görüşmeleri yukarıda anlatmaya çalıştığım atmosferde gerçekleşti.Amerika şu gerçeği görmeye başladı. Rusya engelini aşmadan hiçbir girişimini sonlandıramayacak ve kaybolan itibarını geri alamayacak.Trump’ın görüşmede ezik ve aşağıdan alan üslubu gözden kaçmadı. Görüşmeden bir sonuç alınamayacağını tüm stratejistler biliyordu. Lakin görüşmelerin başlaması bile çok önemliydi.Putin, Amerikan saldırganlığını durdurma strateji içindeyken, Trump, Putin üzerinden, hem kendi ülkesinde, hem de dünyada, yeniden prestij kazanma peşindeydi.Soğukkanlı olan Putin zaten tüm soğukluğu ile yerini alırken, Trump zar zor soğukkanlı durmaya çalışıyordu.İran konusunun gündeme geldiği, fakat Putin’in İran duruşundan ödün vermediği, Trump’ın sözlerinden anlaşılıyordu.Putin Suriye’den çıkan mültecilerin Türkiye’nin üzerine yük olduğunu ifade ederek, Amerika’nın yarattığı insani felaketin bedelini bölge ülkelerinin ve Türkiye’nin ödediğini ifade etmesi, çok güzeldi.Putin Astana Sürecine iki kez vurgu yaparak bölge ülkeleriyle ilişkilerine verdiği değeri belirtmiş oldu.Nükleer Silahların sınırlandırılması konusunda yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmasa bile konuşulması önemlidir.Putin’in Trump’a güvenmediği bakışlarından okunabiliyordu.Böyle büyük bir zirveden, bir sonuç çıkmamış olması bile görüşülüyor olmasının önemi çok büyüktür.Tabi Trump’ın bir kazancı vardı. Trump, Putin’e “biz sizin seçimlerinize müdahil olmadık. Böyle bir iddia saçmadır demesi bir bakıma Trump’a iç siyaset açısından yardım niteliğindeydi.