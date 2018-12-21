Soner Polat
Diğer Yazıları
21.12.2018 - Türkiye ayağa kalkınca...
19.12.2018 - Paranın jeopolitiği
18.12.2018 - Kıbrıs'ta son tango
17.12.2018 - Türkiye'nin ayak sesleri...
15.12.2018 - Türkiye lider ve güçlü bir ülkedir
14.12.2018 - 42 emir!
12.12.2018 - ABD askerini Kıbrıs'a sokmayın!
11.12.2018 - Tarih üzerinden psikolojik savaş
10.12.2018 - Bir Alman vekil, bir Türk büyükelçi
08.12.2018 - Irak'ta neler oluyor?
07.12.2018 - Bartu Soral
05.12.2018 - Kuzey Suriye'de strateji eksikliği
04.12.2018 - İnsanlık ölürken Yemen ve Türkiye
03.12.2018 - Ukrayna’yı doğru okumak
01.12.2018 - TFF, AKP ve küme düşen Türk futbolu
30.11.2018 - Ege'de miyop gözler
28.11.2018 - Karadeniz’de mini deniz savaşı
27.11.2018 - Kahraman Büyükelçi
26.11.2018 - Kıbrıs'ta altın vuruş
24.11.2018 - ABD nerede hata yaptı?
23.11.2018 - Demir kubbe yetmedi
21.11.2018 - Türk Akımı
20.11.2018 - Neyi anlatacaksınız?
19.11.2018 - Balyoz'un MR'ı ya da çuvaldız
17.11.2018 - NATO, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan
16.11.2018 - Vatan ve onlar
14.11.2018 - Satılık ülke: Filistin
13.11.2018 - ABD Suriye'de neyi kovalıyor?
12.11.2018 - Akdeniz'de şeytan üçgeni
10.11.2018 - Nükleer felakete doğru
09.11.2018 - Niçin İran'la dayanışma
07.11.2018 - Kaşıkçı ve Veliaht Prens
06.11.2018 - Nemesis’e karşı Themis
05.11.2018 - Denizin dibinde kavga ve Türkiye
03.11.2018 - Ortodoksluk ve dinsel jeopolitik
02.11.2018 - IŞİD'in arkasında kim var?
31.10.2018 - MHP de aynı görüşte mi?
30.10.2018 - Trump milliyetçi mi?
29.10.2018 - Cumhuriyet Fazilettir
29.10.2018 - Dörtlü Zirve
27.10.2018 - Türkiye, Türkler ve AB!
26.10.2018 - Andımızdan korkan CHP!
24.10.2018 - AKP’nin 'Türk'le ve hukukla kavgası
23.10.2018 - Yunanistan pusuda!
22.10.2018 - Barbaros denizde Türkiye arkasında
20.10.2018 - Kendi halkına da düşman
19.10.2018 - Suriye için bir strateji
17.10.2018 - Doğu Akdeniz'de MEB!
16.10.2018 - Libya'ya ABD-Fransa tuzağı
15.10.2018 - ABD: Rusya'yı Vururum
13.10.2018 - Bir şehit, bir belediye başkanı
12.10.2018 - ABD'nin niyet ve maksadı
10.10.2018 - Ülkeye sandıkta isim aranıyor
09.10.2018 - AKP direkten döndü!
08.10.2018 - Tarihin jeopolitik ekseni
29.09.2018 - ABD dünya savaşı mı istiyor?
28.09.2018 - Türkiye’ye baraj tuzağı
26.09.2018 - Tartışılan bir ada ve onurlu bir amiral
25.09.2018 - Hem AB-D askeri hem antiemperyalist
24.09.2018 - Rusya ve Fırat'ın doğusu
22.09.2018 - Dava kimlere kaldı
21.09.2018 - Suriye’de yeni dönem
19.09.2018 - Çanlar Kıbrıs için çalıyor
18.09.2018 - Ekonomide durum ve çıkış yolu
17.09.2018 - Değerli (!) yalnızlık yetmez
15.09.2018 - Anayasa MEB ve ders kitapları
14.09.2018 - Makale ile ABD'yi davet etmek
12.09.2018 - Türkiye köşeye sıkışıyor
11.09.2018 - ABD Türkiye’yi kuşatıyor
10.09.2018 - Tahran zirvesi
08.09.2018 - Türk Cumhuriyetleri
07.09.2018 - Türkiye'nin Suriye çıkmazı
05.09.2018 - Anayasa, Atatürk ve Türk Milleti
04.09.2018 - Çarpık küresel ekonomi!
03.09.2018 - Zorla güzellik olmaz
01.09.2018 - Kapitalizmin ruhu ve günümüzdeki kaos
31.08.2018 - Kıbrıs'ta kapsamlı deniz üssü
29.08.2018 - İlk hedef Akdeniz
28.08.2018 - Çimerika
25.08.2018 - Aydınlık olmasaydı
22.08.2018 - Türk, askerlik ve bedelli
21.08.2018 - TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
20.08.2018 - Asya çağını açan devrimler
18.08.2018 - Çöken bir uygarlık
17.08.2018 - İdlib niçin kritik?
15.08.2018 - Gizli ya da örtülü bölücülük
14.08.2018 - Küstah, vahşi ve sinsi!
13.08.2018 - Çıkmaz bu yol bir yere!
11.08.2018 - Nikos Sampson değil Yunanistan
10.08.2018 - Ana dilde eğitim
08.08.2018 - Suriye'deki jeopolitik çıkmaz
07.08.2018 - Düşler ve Gerçekler
06.08.2018 - ABD'nin yıpratma savaşı
04.08.2018 - Nikos Sampson’un anıları
03.08.2018 - Atatürk, Türkiye ve Sun Yat-Sen
01.08.2018 - Prof. Dr. Canan Karatay
31.07.2018 - Kıbrıs'ta dünü unutursak
30.07.2018 - Harbin hedefi mi Kocatape mi?
28.07.2018 - Avrupa'da göçmenler
27.07.2018 - İran nükleer silah ve ABD
25.07.2018 - Ege'de karasuları
24.07.2018 - Kutuplardaki Türkler
23.07.2018 - Dünyada ırkçılık yeniden hortladı
21.07.2018 - Siyaset, TSK ve Milli Güvenlik
20.07.2018 - O ruh olmazsa
18.07.2018 - Tehdit doğru algılanmazsa
17.07.2018 - Dün ve bugün Kıbrıs ve siyaset
16.07.2018 - Brüksel'de NATO zırvası
14.07.2018 - Kıbrıs, Kıbrıs ve yine Kıbrıs
13.07.2018 - TSK'da deprem
11.07.2018 - Ege’de kayıp 18 ada ve aranan milli siyaset
10.07.2018 - Kimin peşine takıldınız
09.07.2018 - Kıbrıs'ta Türk'e tuzak kuruluyor
07.07.2018 - 28 Şubat ve hukukta eyyamcılık
06.07.2018 - Türk Milleti
04.07.2018 - Başkan Mustafa Cengiz
03.07.2018 - Prof. Sezgin, dinler, bilim ve Türkler
02.07.2018 - Türkler mi Nesin mi daha zeki?
30.06.2018 - Aytun Çıray'a mektup ve düşündürdükleri
29.06.2018 - Sarayın bozkurtları
27.06.2018 - HDPKK'yı Meclis'e soktular
26.06.2018 - Yeni umutlar yeni ufuklar
25.06.2018 - Emperyalizm ve bölücülüğe hayır!
23.06.2018 - Selam olsun Ata'ma bir oyum var Vatan'a
22.06.2018 - Liderler Fox'ta!
20.06.2018 - Vatan ve demokrasi
19.06.2018 - Kılına bile dokundurtmayız!
18.06.2018 - Nitelikli bölücülük
16.06.2018 - İşte bu Vatan'ın Ayak sesleri
15.06.2018 - Vatan'ın yurt dışı rotası
13.06.2018 - Önce Vatan
12.06.2018 - Vatan’ın koruyucuları
11.06.2018 - Subliminal mesaj
09.06.2018 - MİLGEM’de 5 milyar dolarlık satış!
08.06.2018 - 50 kuruşa çorba, üç beş oya vatan
06.06.2018 - Atatürkçü gazete ve Kemalist gazeteci
05.06.2018 - Atatürk ile aldatanlar
04.06.2018 - İtalya AB enkazı altında
02.06.2018 - CHP’yi CHP’li anlatıyor...
01.06.2018 - Nato kafa nato mermer
30.05.2018 - Nihat Genç ve oy karşılığı toprak!
29.05.2018 - Bölücülük bildirgesi mi?
28.05.2018 - TSK'da emir-komuta sistemi
26.05.2018 - TSK’ya kim kol kanat gerecek?
25.05.2018 - 25 Haziran sabahı
23.05.2018 - Mazinde bir tarih yatar
22.05.2018 - Yeni bir heyecan yeni bir ruh
21.05.2018 - Galatasaray, Başkan Cengiz ve Terim
20.05.2018 - Dev Doğan, ütopya mı, distopya mı?
19.05.2018 - Samsun'da bir güneş doğdu
18.05.2018 - Doğu Akdeniz Boru Hattı
16.05.2018 - İki alçak üç hain!
15.05.2018 - Doğu Akdeniz’de kavgaya girmezsek...
14.05.2018 - Stratejik açıdan böl ve yönet
12.05.2018 - Kıbrıs’ta kaçak güreş olmaz!
11.05.2018 - Donald - Benyamin savaş tandemi
09.05.2018 - Kore Yarımadasında barış!
08.05.2018 - Yıkan Fransa yapan Sankara
07.05.2018 - Mehmetçik ruhu ve bedelli askerlik
05.05.2018 - Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Beşiktaş
04.05.2018 - Bu adamı durdurun!
02.05.2018 - Bir vekil, bir dava, bir tespit
01.05.2018 - CHP’de Gül’cüler duruma hâkim
30.04.2018 - Oramiral Özden Örnek
28.04.2018 - Futbol,siyaset ve Beşiktaş
27.04.2018 - Gül'ü seven dikenine katlanır!
25.04.2018 - Bu mu yerli, bu mu milli?
24.04.2018 - Atatürk ve Çanakkale
23.04.2018 - Demokratik haklara tuzak
21.04.2018 - İki yabancı
20.04.2018 - AB Türkiye ile oynuyor!
18.04.2018 - Haçlı’ya topuk selamı!
17.04.2018 - Müslümanlar öldürülürken
16.04.2018 - Hükümet, Dışişleri ve yandaş basın; kına yakın!
14.04.2018 - ABD ve İsrail’e dolaylı hizmet
13.04.2018 - Strateji yoksa hoşluk ve boşluk vardır
11.04.2018 - Kimyasal Pusu
10.04.2018 - Uzman gözüyle Rusya’nın kodları
09.04.2018 - Filistinlinin dramı ve içeriden İslâm'a ihanet
07.04.2018 - Kilit ve anahtar ülke
06.04.2018 - AKP, FETÖ ile mücadele ve 28 Şubat
04.04.2018 - Avrasya dayanışması
03.04.2018 - Jeopolitik ve Rusya
02.04.2018 - Fransa yolunu şaşırdı
31.03.2018 - Yeniden Soğuk Savaş ve Türkiye
30.03.2018 - Tel Fırat'ın verdiği mesaj
28.03.2018 - Varna’da AB Zirvesi
27.03.2018 - Medya iktidara emanet!
26.03.2018 - Barzanistan'ı çökertme modeli
24.03.2018 - İstikbal değil istiklal
23.03.2018 - Adalet duygusu kaybolursa
21.03.2018 - Türkiye gücünü gösterdi
20.03.2018 - Yunan’a bir haller oluyor
19.03.2018 - Siyasi hedef ve strateji
17.03.2018 - Dünya gençliği buluşuyor
16.03.2018 - Türk, Arap, sömürü, gelecek...
13.03.2018 - Millet, vekili, dava, değerler...
12.03.2018 - Erdoğan'dan tarihi çıkış ve hızlı iniş
10.03.2018 - Saadet ve strateji
09.03.2018 - Türk Deniz Kuvvetleri ve Doğu Akdeniz
07.03.2018 - Kadın geleceğe ışık tutar
06.03.2018 - Bağdat harap olmadan
05.03.2018 - Başbakan Yıldırım ve 28 Şubat
03.03.2018 - Savaş ciddi bir iştir
02.03.2018 - Hollanda- Salih Müslim- Çekya
28.02.2018 - Hukuk, adalet ve 28 Şubat
27.02.2018 - Şeker komasında bir ülke
26.02.2018 - Demokrasi simülasyonu
23.02.2018 - ABD’ye karşı en etkili duruş
21.02.2018 - Her zaman umut vardır
20.02.2018 - Denize sırtını dönen iktidar
19.02.2018 - Türkiye’siz olmaz!
17.02.2018 - Bilderberg, Böke, delege, CHP
16.02.2018 - 28 Şubat illüzyonu ve gerçekler
14.02.2018 - TSK, 28 Şubat ve Zeytin Dalı Harekâtı
13.02.2018 - ABD-İsrail-IŞİD-PKK/PYD şer cephesi
12.02.2018 - Türk herkesin varlık nedenidir!
10.02.2018 - ABD’nin asıl hedefi Türkiye!
09.02.2018 - TTB’de gizli saklı kalmadı!
07.02.2018 - Afrin niçin antiemperyalist bir girişimdir?
06.02.2018 - Bir mektup, bir insan
05.02.2018 - Batı cephesinde yeni bir şey yok!
03.02.2018 - ABD ile niçin çözüm olmaz
02.02.2018 - Savaşta propaganda
31.01.2018 - CHP’yi kurtarmak
30.01.2018 - Saadet yerli ve milli mi?
29.01.2018 - ‘Yerli ve milli mi’ dediniz?
27.01.2018 - Türkiye bölgenin sigortasıdır
26.01.2018 - Türkiye'nin gücü
24.01.2018 - Sınırların ötesine bakabilmek
23.01.2018 - Zeytin Dalı'nın anlamı
22.01.2018 - Mehmetçik’in ayak sesleri
20.01.2018 - Dost, düşman ve tarafsız
19.01.2018 - Savaş nedir?
17.01.2018 - CHP nereye koşuyor?
16.01.2018 - Mavi Vatan sahipsiz mi?
15.01.2018 - Sanal milliyetçiliğin hazin sonu
13.01.2018 - 28 Şubat’taki FETÖ damgası
12.01.2018 - Strateji yoksa yeniden değerli yalnızlık!
10.01.2018 - Lübnan’a yönelik İsrail tehdidi
09.01.2018 - Ceyş el vatani (Milli ordu)
08.01.2018 - Avrupa’ya garaj kapısından giriş!
06.01.2018 - İran'ın içinden bir bakış
05.01.2018 - Türkiye-İran jeopolitik tandemi
03.01.2018 - Kuzey Suriye’ye dikkat!
02.01.2018 - Psikolojik harekat
01.01.2018 - Cumhurbaşkanlığı seçimi
30.12.2017 - Kuzey Irak’ta neler oluyor?
29.12.2017 - Kritik dönemlerde kutuplaşma tehlikelidir!
27.12.2017 - Batılılaşma mı çağdaşlaşma mı? (2)
26.12.2017 - Batılılaşma mı çağdaşlaşma mı? (1)
25.12.2017 - Türkiye bağımsız hareket edince
23.12.2017 - Önemli görevde bulunan bir komutan!
22.12.2017 - ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisi
21.12.2017 - Alican Türk: İsteyen sussun, isteyen kaçsın, isteyen sinsin!
20.12.2017 - Antiemperyalist Amerikancı!
19.12.2017 - Hamas’ın yeni yüzü ve Filistin’de yeni dönem
18.12.2017 - Kudüs, Hizbullah’ı Hamas’la buluşturuyor
16.12.2017 - Türkiye lider bir ülkedir
15.12.2017 - Putin’in Suriye ziyareti
13.12.2017 - Dünya yaşanır hale gelir mi?
12.12.2017 - Bu ülkeye hiç mi borcunuz yok!
11.12.2017 - Süper haydut devlet!
09.12.2017 - Kudüs’ten bölgeyi ve dünyayı karıştırmak (2)
08.12.2017 - Kudüs’ten bölgeyi ve dünyayı karıştırmak (1)
06.12.2017 - Bir Yol Bir Kuşak’ın jeopolitik boyutu
05.12.2017 - Küresel rekabette Çin ve ABD
04.12.2017 - Siyaseti doğru eksende kurgulamak!
04.12.2017 - Siyaseti doğru eksende kurgulamak!
02.12.2017 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) mesajları
01.12.2017 - Siyasi çıkar mı, ulusal onur mu?
29.11.2017 - Fikri, ideolojik ve stratejik zenginlik!
28.11.2017 - Irak ve Suriye için büyük strateji
27.11.2017 - Türkiye Suriye’yi yeniden keşfediyor!
25.11.2017 - Soçi’den yansıyanlar!
24.11.2017 - Çanlar kimin için çalıyor
22.11.2017 - Kuzey Irak’ta ABD’ye karşı strateji!
21.11.2017 - En hızlı Atatürkçüler!
20.11.2017 - NATO tetiğe bastı!
18.11.2017 - İyilik sağlık
17.11.2017 - Günümüzde Atatürkçülük!
15.11.2017 - Yusuf Akçura
14.11.2017 - Yeni denklemler yeni tehditler
13.11.2017 - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri nereye?
11.11.2017 - Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu
10.11.2017 - Şehit ve gazilerimiz!
08.11.2017 - Haşdi Şabi ve strateji
07.11.2017 - Ortak Dicle Kalkanı Harekâtı!
06.11.2017 - Bölgesel ittifak ve jeopolitik!
20.10.2017 - Yeni tip HDPsever Atatürkçülük!
18.10.2017 - Yepyeni bir uluslararası düzen
17.10.2017 - TSK’ya kimler niçin kulak tıkıyor? (4)
16.10.2017 - TSK’ya kimler niçin kulak tıkıyor? -3
14.10.2017 - TSK’ya kimler, niçin kulak tıkıyor?-2
13.10.2017 - TSK'ya kimler, niçin kulak tıkıyor (1)
11.10.2017 - Kıbrıs'ta ilk kez milli bir ses
10.10.2017 - ABD ve NATO Türkiye’yi denetleyebiliyor mu?
09.10.2017 - Suriye’de dördüncü dönem
07.10.2017 - Çözme mi, çözülme mi?
06.10.2017 - AKP içinde kavga!
04.10.2017 - Barzani'nin önünü açan süreç - 3
03.10.2017 - Barzani'nin önünü açan süreç - 2
02.10.2017 - Barzani'nin önünü açan süreç - 1
30.09.2017 - Bazen seyretmek ölümdür!
29.09.2017 - Pardon, ‘PYD IŞİD’e katılıyor mu’ dediniz?
27.09.2017 - Bu işler şakaya gelmez!
26.09.2017 - Türkiye-Almanya ilişkileri
25.09.2017 - Savaş giderek şiddetleniyor!
23.09.2017 - Savaşta ülkeyi yönetmek!
22.09.2017 - Kemalist Devrimi hangi iklimde tamamlayabiliriz?-2
20.09.2017 - Kemalist devrimi hangi iklimde tamamlayabiliriz? (1)
19.09.2017 - Afganistan, ABD, Rusya ve Çin (2)
18.09.2017 - Afganistan, ABD, Rusya ve Çin - 1
16.09.2017 - S-400 niçin gereklidir? - 2
15.09.2017 - S-400 niçin gereklidir? (1)
13.09.2017 - Kerkük’te köklerimiz var!
12.09.2017 - Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği (2)
11.09.2017 - Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği - 1
09.09.2017 - Avrupa mı, ulusal onur mu?
08.09.2017 - The Sabancı Univercity!
06.09.2017 - ABD'nin müdahale yöntemleri(2)
05.09.2017 - ABD’nin müdahale yöntemleri - 1
04.09.2017 - ABD’nin İslam dünyası için yeni tuzağı!
02.09.2017 - Türk ekonomisi hangi iklimde yeşerir (2)?
01.09.2017 - Türk ekonomisi hangi iklimde yeşerir? (1)
30.08.2017 - NATO-Atlantik sistemi
28.08.2017 - Yalan makinesi!
25.08.2017 - Jeopolitik ezber bozduruyor
23.08.2017 - Haçlı kafesine Ordu'yu sokmak
21.08.2017 - Teori, jeopolitik, strateji
18.08.2017 - Atatürk'ün arazisinde ABD elçiliği
16.08.2017 - Afrin-İdlip denklemi
14.08.2017 - Kuzey Kore ve jeopolitik!
11.08.2017 - Beş benzemezle blöf!
09.08.2017 - "Milliyetçilik" mi dediniz?
07.08.2017 - Uçak gemisi!
04.08.2017 - İyi ki Rum basını var!
02.08.2017 - Mescid-i Aksa hedefte!
31.07.2017 - Üçüncü yol!
28.07.2017 - Almanya'dan kaba tehdit!
26.07.2017 - Duygular mı, strateji mi?
24.07.2017 - Kıbrıs'ta yeni dönem
21.07.2017 - Bir ileti ve düşündürdükleri
19.07.2017 - Kaplan Liberal Demokratlar!
17.07.2017 - Mehmetçik ve Cumhurbaşkanı!
14.07.2017 - Uygun adım, marş!
12.07.2017 - Afganistan mı, Katar mı?
07.07.2017 - Yüksek AKP Şurası (YAŞ)!
05.07.2017 - Trump'a kement atanlar
30.06.2017 - Artık strateji zamanı!
28.06.2017 - Hafıza-i Beşer
24.06.2017 - Bir çılgın Türk daha
23.06.2017 - Avrasya'nın büyüsü!
21.06.2017 - Win Win (Kazan Kazan)!
16.06.2017 - Şimdi strateji zamanı!
14.06.2017 - Dik dur ama diklenme!
09.06.2017 - Her gece bArda ismim hovArda!
07.06.2017 - Devlet gözüyle bakmak!
02.06.2017 - Niçin sürekli kaybediyoruz?
31.05.2017 - Mustafa Kemaller yenilmez!
26.05.2017 - Mezhepsel jeopolitik
24.05.2017 - Suriye’de ortak strateji!
19.05.2017 - Samsun'da bir güneş doğdu!
17.05.2017 - Karaçok'un anlamı!
15.05.2017 - Sporcu nasıl olmalı?
12.05.2017 - Nükleer jeopolitik!
10.05.2017 - Türk tipi Trump!
06.05.2017 - Bir fazilet sembolu!
05.05.2017 - Avrupa'da son tango
04.05.2017 - SSCB böyle çöktü! 2
03.05.2017 - SSCB böyle çöktü! (1)
28.04.2017 - Mendeleyev’in periyodik tablosu!
26.04.2017 - Rusya ve jeopolitik!
21.04.2017 - Rusya ve strateji
19.04.2017 - Türk milletini unutmayın!
17.04.2017 - Hayat devam ediyor
14.04.2017 - ABD füzesine sığınmak!
12.04.2017 - Muhakeme, dirayet ve vicdan yoksa!
07.04.2017 - Kerkük’te Kürt kapanı!
05.04.2017 - Emperyalizme kurşun sıkmak!
02.04.2017 - Hayırlı seyirler, selametle...
31.03.2017 - Hayır rüzgârı sert esiyor
29.03.2017 - Türkiye'de siyaset yapmak!
24.03.2017 - Haritaya dikkatle bakmak!
22.03.2017 - Münbiç düğümünü çözmek
17.03.2017 - Tehlikenin farkında mısınız?
15.03.2017 - Kırmızı pasaport
10.03.2017 - Masaya yapışmak
08.03.2017 - Üniforma
03.03.2017 - Büyük Barzanistan Bayrağı (BBB)
01.03.2017 - İkinci İstiklâl Savaşı
26.02.2017 - İslâm ülkeleri ne kadar İslâmi?
24.02.2017 - Karadeniz'de NATO'dan pusu
22.02.2017 - Derin Devlet-Trump: 1-0
19.02.2017 - Zincirleri kırmak!
17.02.2017 - Mucizenin diğer adı: Shenzhen
15.02.2017 - Çin’de güneşi görmek
10.02.2017 - Gerilemeyi savaşarak durdurmak!
08.02.2017 - Küreselleşme can çekişiyor
06.02.2017 - Sağa çektim!
04.02.2017 - İngiliz gizli belgesinde Atatürk
03.02.2017 - Akıncı ve Çavuşoğlu!
01.02.2017 - Genelkurmay Başkanı, Kardak'ta!
27.01.2017 - Yeter söz milletin!
26.01.2017 - Ulusal Kanal'ın Minik Aylin'i
25.01.2017 - Hayır’dır inşallah!
20.01.2017 - Kıbrıs'ta EOKA, Cenevre'de derin uyku!
18.01.2017 - Cenevre'de de geri adım!
16.01.2017 - Taşın altına elini koymak
13.01.2017 - Dün ve bugün
06.01.2017 - Solculuğun arkasına gizlenmek
04.01.2017 - Katil kim?
30.12.2016 - Kıbrıs'ta maskeler düştü!
28.12.2016 - Bu devletin başı kim?
23.12.2016 - Kıbrıs'ta hüzünlü kış
21.12.2016 - Başkan ve adamları
16.12.2016 - Ya deli ya da safdil!
14.12.2016 - Tehdit ve patlayan bombalar
09.12.2016 - Annan Planı mumla aranıyor!
07.12.2016 - Kıbrıs'ta beyaz bayrak
02.12.2016 - Halep'in değil kurtuluşun kapısı
30.11.2016 - Vahdettin, Kılıçdaroğlu ve Atatürk
25.11.2016 - Neyin ve kimin milliyetçisi
23.11.2016 - Trump küreselleşmenin neresinde
18.11.2016 - Al Bab'ın anlamı
16.11.2016 - Avrupa'ya karşı devrimci çıkış
11.11.2016 - Bahçeli bilmecesi
09.11.2016 - En büyük Türk Atatürk
04.11.2016 - Türkiye’nin kuvvet çarpanı
28.10.2016 - Cumhuriyet'i kuranlar
26.10.2016 - Rusya'nın dönem sonu karnesi
21.10.2016 - Dicle Kalkanı
19.10.2016 - Musul'da hasar kontrolü
14.10.2016 - Sakarya, Türk, millet, ümmet!
12.10.2016 - Şeffaf müzakere istiyoruz!
07.10.2016 - ABD ile Rusya’nın Halep’te bilek güreşi
05.10.2016 - Dışişleri mi, düşişleri mi?
30.09.2016 - New York'ta son tango
28.09.2016 - ELAM üstüne birkaç kelam!
23.09.2016 - Kıbrıs’ı savunamayan anavatanı da savunamaz!
21.09.2016 - ABD'den Türkiye'ye Suriye bakışı
16.09.2016 - Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?
14.09.2016 - Rakka'da boğulmak!
09.09.2016 - Batı'nın silahına güvenmek!
07.09.2016 - Fırat Kalkanı ya da Türkiye’nin geleceği
02.09.2016 - Fırat Kalkanı
31.08.2016 - Atatürk ve 30 Ağustos ruhu
30.08.2016 - Ordu, devlet, coğrafya!
26.08.2016 - Rüzgârlarla atbaşı yarış etti bu akın!
24.08.2016 - NATO'cu generaller ''değişmeli'' dedi!
19.08.2016 - Hava döndü, Türkiye'den esiyor yel!
17.08.2016 - Rusya'da kritik saatler
15.08.2016 - Amiral Soner Polat: Beşiktaş Adliyesi, YAŞ'ın yerini aldı
12.08.2016 - Tarihi silinenin yarını yoktur!
10.08.2016 - Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)'nin kamuoyu duyurusu
09.08.2016 - TSK'ya sırtını dönenler iktidarda kalamaz!
08.08.2016 - Orduyu yeniden yapılandırmak birikim ister
07.08.2016 - Ordu nasıl kurulur
06.08.2016 - TSK'nın onur ve saygınlığı yerle bir edildi!
05.08.2016 - Mehmetçik'e güvenmeyene millet güvenmez!
04.08.2016 - II. Mondros Mütarekesi
03.08.2016 - Kara bulutlar TSK’nın üstüne çökerken
29.07.2016 - Türkiye'ye karşı küresel savaş
27.07.2016 - Türk-Amerikan savaş ceridesi
22.07.2016 - Emperyalist merkezlerde panik havası
20.07.2016 - Darbe yahut müsamere!
19.07.2016 - Her Türk asker doğar!
15.07.2016 - Benzersiz bir önder ve ucuz bir gazete!
13.07.2016 - Vatan yahut Kanada!
08.07.2016 - ABD kovalıyor, Avrupa kaçıyor
06.07.2016 - Onurlu ve acı bir yaşam öyküsü
03.07.2016 - Denizlerin kutup yıldızı şimdi de Türkiye'ye yön veriyor
01.07.2016 - Hamas'la hamaset olmaz!
29.06.2016 - Dev bir adam ve tırnağının ucundaki cüceler...
24.06.2016 - Denizler öksüz kaldı!
22.06.2016 - TSK fabrika ayarlarına döndürüyor...
17.06.2016 - Atatürk ve Dilaçar
15.06.2016 - Haydarpaşa Garı'nda kavga
10.06.2016 - Tarihin dönüm noktalarında duygular öne çıkar
08.06.2016 - En az Vietnamlılar kadar cesur olmak!
03.06.2016 - Kavgada yumruk sallamayı bilmezsen!
01.06.2016 - Berlin'de Türk Marşı!
27.05.2016 - Sanatçı toplumun ışığıdır
25.05.2016 - Gezegenin başındaki en büyük bela!
20.05.2016 - Ulusal gurur duygusu yoksa...
18.05.2016 - Karadeniz, Rus gölü mü oldu
13.05.2016 - Kıbrıs ruhunu doğru anlamak
11.05.2016 - Türkiye için siyaset stratejisi ve Davutoğlu
06.05.2016 - Almanya'nın eli tetikte!
05.05.2016 - Yaşamdan kesitler
04.05.2016 - Kanal AKP!
29.04.2016 - Unutulan ada Kıbrıs, Org. Başbuğ ve Yılmaz Özdil
28.04.2016 - İmam yellenirse...
22.04.2016 - Strateji yok, gürültü çok!
20.04.2016 - Avrupa'dan düşmanca rapor!
15.04.2016 - MHP'de başkanlık yarışı
13.04.2016 - Bunlar mı anayasa yapacak?
09.04.2016 - Almanya gözlemleri ve CHP
06.04.2016 - Bir milletik iki devlet!
01.04.2016 - Şu Çılgın Gençler
30.03.2016 - Güneşi zapteden altın gençler
27.03.2016 - Ölmek üzere olan bir vaizin son arzusu
25.03.2016 - Bomba ile Brüksel'de büyük strateji
23.03.2016 - Bomba ile dış siyaset!
20.03.2016 - Japon dersi böyle olur!
18.03.2016 - Çanakkale'de Atatürk ve Türk komutanlar
16.03.2016 - Türk milletini kimse korkutamaz!
13.03.2016 - Bazen yüzde on yüzde doksandan daha büyüktür!
11.03.2016 - Beyinlerde dalgalanan bayrağımız
10.03.2016 - CHP, 700 küsur rakımlı tepeleri çok sevdi!
07.03.2016 - Kadın yoksa hiçbir şey yoktur
04.03.2016 - TSK mutlu, peki ya biz!
02.03.2016 - Şu çılgın Türkler!
26.02.2016 - Türkiye'nin Avrupa çıkmazı
24.02.2016 - Kanlı ve kirli sığınak
19.02.2016 - Bombayı kim patlatıyor?
17.02.2016 - Kıyamet senaryosu!
12.02.2016 - Dün Kafkas Seddi yıkılırken, bugün Suriye Seddi çekilmeli!
10.02.2016 - Arda Turan, Truva Atı mı?
08.02.2016 - Selin Sayek Böke
05.02.2016 - Değerli yalnızlıktan stratejik çaresizliğe!
03.02.2016 - Astsubaylarımızı anlamaya çalışalım!
02.02.2016 - Eğitim kıyafeti
29.01.2016 - Eşit vatandaşlık için namluya sürülenler
27.01.2016 - Joe Biden, namı diğer Janus, bir yüzü Kürt bir yüzü Rum!
24.01.2016 - Hayat felsefesi
22.01.2016 - Kılavuzu karga olanın...
20.01.2016 - Herkes Mersin'e giderken CHP, Dersim'e koşuyor!
19.01.2016 - İşkodra muhafızı Hasan Rıza Paşa’nın kızı ile başka bir Hasan Paşa’nın kızı
16.01.2016 - Anayasa oyununda AKP'nin önünü CHP açıyor!
13.01.2016 - Bu ülkenin din işleri "yed-i emin"de!
11.01.2016 - Tansiyon hastası iseniz bu yazıyı okumayın!
08.01.2016 - İslam'ın asıl düşmanı
06.01.2016 - Kına yakın!
02.01.2016 - Fenerbahçe'nin onur ve haysiyet savaşı
01.01.2016 - Demirtaş’ın meşhur 14 maddesine hayret ve şaşkınlıkla bakanlar!
30.12.2015 - Gençlerimizin alışkanlıkları değişiyor mu?
25.12.2015 - Meral Akşener, Gülen'in yanında mı?
23.12.2015 - O’na nasıl kıydınız, O’na nasıl kıydınız?
18.12.2015 - İkinci çuval vakası mı?
16.12.2015 - Lozan'ı Lozan yapan Montrö'dür
11.12.2015 - Lütfen kemerlerinizi bağlayınız
09.12.2015 - Bizler düşelim ama TSK daima yükseklerde kalsın!
06.12.2015 - Deniz Yıldırım ve Can Dündar
04.12.2015 - Aydınlık ve Ulusal Kanal
02.12.2015 - Kriz Yönetimi'nin doğasını kavrayamayanlar...
29.11.2015 - Balyoz henüz bitmedi!
27.11.2015 - Güneşin doğduğu topraklardan dünyaya bakmak
25.11.2015 - Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ne yakından bakmak...
20.11.2015 - Suriye’de Avrupa-Atlantik Cephesi Avrasya ile karşı karşıya
18.11.2015 - Perde gerisindeki seçim sonuçları: TSK kazandı; ABD, AB, PKK, FETÖ ve savaşa hayır lobisi kaybetti!
15.11.2015 - Dinime küfreden Müslüman olsa!
13.11.2015 - Frene kim ya da kimler basıyor
11.11.2015 - Tarih yazanlar
09.11.2015 - Atatürk dünyada tektir!
06.11.2015 - Kıbrıs düşerse Anadolu savunulamaz!
04.11.2015 - Vatan Partisi'nin günleri hızla yaklaşıyor
30.10.2015 - Uzaklardan bir mektup ve düşündürdükleri!
28.10.2015 - Bu dünyaya O'nun gibisi gelmedi!
23.10.2015 - Vatan yoksa hiçbir şey yoktur!
21.10.2015 - Avrupa Avrupa duy sesimizi...
16.10.2015 - Yeni CHP bu seçimi kesin kazanır!
14.10.2015 - Türkiye'deki siyasi partilerin anatomisi
09.10.2015 - Türk ve Amerikalı
07.10.2015 - IŞİD canavarını yaratanların dayanılmaz hafifliği karşısında Rusya’nın tuş getiren ters saltosu!
04.10.2015 - Sanatçı toplumun ışığıdır
04.10.2015 - Macaristan Başbakanı Victor Orbân’ın kurumsallaşmış cehaleti
02.10.2015 - Yine Atatürk yine bir inci, O her yerde, her alanda birinci…
30.09.2015 - Vatan Partisi bu toprakların namusu ve vicdanıdır!
28.09.2015 - Melih Gökçek Ankara Tandoğan Meydanı'nın adını kaldırdı!
27.09.2015 - Avrupa'da beyaz bayrak sallayanlar!
25.09.2015 - Ayrı dünyaların partileri: Vatan Partisi ve Yeni CHP
23.09.2015 - Yazık oldu, altın bir fırsat kaçtı...
20.09.2015 - Hey sen basının neresindensin; Sözcü’den mi, Taraf’tan mı, Özgür Gündem’den mi, Cumhuriyet’ten mi?
18.09.2015 - Tozlu harabelerin içinde yükselen altın kule!
16.09.2015 - Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz!
15.09.2015 - Atatürk bugünleri de görmüş!
13.09.2015 - Atatürk ve Ermeni kökenli Türk yurttaşları arasındaki sarsılmaz gönülbağı Ermeni yalanını temelden çürütüyor!
11.09.2015 - Terörist güle oynaya bomba ekerken GES'i bağlarında üzüm toplamak
09.09.2015 - Dağlıca ve Iğdır'ı doğru anlamak
04.09.2015 - Günümüzün Ali Kemal'leri...
02.09.2015 - Tuğrul Türkeş ve MHP'nin çıkmazı
01.09.2015 - Atatürk'e niçin "dahi" diyorlar?
30.08.2015 - Rüzgârlarla atbaşı yarış etti bu akın!
28.08.2015 - Türkiye’nin ikinci anti emperyalist savaşı!
27.08.2015 - Vatansız solcu AB âşıklarına Kıbrıs davası bırakılır mı?
26.08.2015 - Füze kalkanı mı kurt kapanı mı?
23.08.2015 - Acı vatanda gurbetçi Türk (!) mebusların patriot hassasiyeti
21.08.2015 - Türk-Amerikan Savaşı
19.08.2015 - Açılım sürecinin şifrelerini Cemil Bayık çözdü
17.08.2015 - Özgür Odatv
16.08.2015 - Emperyalizm ortak düşman ise direnme mevzi neresidir?
14.08.2015 - TSK, Türkiye'yi ipten aldı!
11.08.2015 - HDPSEVERLER TÜRKİYE'Yİ DE SEVİYOR MU?
10.08.2015 - Hepimiz suçluyuz, hepimiz sorumluyuz!
08.08.2015 - Yumruk gibi kenetlenen TSK ile kimse başa çıkamaz!
07.08.2015 - Emevî Camii'nde namaz kılmak
05.08.2015 - Alman muhalefetine ücretsiz ders!
03.08.2015 - Şehit annesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri
02.08.2015 - ODATV, biraz ayıp olmuyor mu?
01.08.2015 - Türkiye'nin gözü aydın... Efsane geri döndü!
29.07.2015 - Bekir Coşkun ve Kemal Kılıçdaroğlu
28.07.2015 - Devlet Bahçeli'nin açıklamasına ön yargısız bakabilmek!
26.07.2015 - Türk-Amerikan savaşı mı?
25.07.2015 - Türkiye, ABD ve IŞİD - İyi, Kötü ve Çirkin!
24.07.2015 - Kim dost kim düşman!
24.07.2015 - ABD, Türkiye'nin tehdit algısını belirledi: "PYD/PKK dost, IŞİD düşman!"
23.07.2015 - Barış güvercinleri tatilde!
22.07.2015 - Suruç'a ve Suriye'deki Kürt devletine bakış, aslında bir kartvizittir!
21.07.2015 - Suruç'u kim yangın yerine çevirdi!
20.07.2015 - ABD, Türkiye'yi satışa çıkarmış!
19.07.2015 - Suriye'nin radarları değil, Türkiye'nin geleceği karartılıyor
17.07.2015 - Rojava’nın dağlarında çiçekler açar; CHP'li vekiller imzayı çakar!
16.07.2015 - Şükrü Saracoğlu'na büyük ihanet!
14.07.2015 - Finans kapital ve batı Komşu'nun gazını aldı. Tsipras (Çipras) sistemin içine sokuldu
13.07.2015 - Niçin Irak ve Suriye'de kaybetmeye mahkûmuz!
12.07.2015 - Atatürk ve Halil Ağa'nın hikâyesi: Efendimiz kim?
11.07.2015 - ''Savaşa hayır'' lobisinin barış güvercinleri!
08.07.2015 - Milli dava Kıbrıs, AB kapısında peşkeş mi çekiliyor!
07.07.2015 - Devlet Bahçeli haklıdır, tutarlıdır ve milli bir çizgidedir!
05.07.2015 - Kaza bilmez otobüs şirketinin sayın yolcuları!
03.07.2015 - Parlayan bir yıldız kaydı!
02.07.2015 - HDP'ye oy veren ve verdirenler bu yazıyı mutlaka okusunlar!
30.06.2015 - Sözcü gazetesi kimin sözcülüğünü yapıyor?
29.06.2015 - Yeni CHP ulusal çıkarların neresinde duruyor!
27.06.2015 - AKP'nin değişen Suriye ve PYD/PKK politikasına nasıl bakmalıyız?
26.06.2015 - Memleketin dâhilinde siyasi manzara-i umumiye
24.06.2015 - Kapitalizm cennet mi, cehennem mi?
21.06.2015 - TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve diğerleri AKP-CHP koalisyonu için niçin kapı kapı dolaşıyor?
18.06.2015 - Tel Abyad düşerken, Kürt Koridoru genişliyor...
17.06.2015 - Denizler durulmaz dalgalanmadan
14.06.2015 - Bilderberg, CHP, AB, Devlet Bahçeli ve MHP
13.06.2015 - AKP'nin açtığı yaraları PKK ile sarmak!
10.06.2015 - Ilımlı İslam'a karşı Ilımlı HDP (PKK)'cilik
04.06.2015 - Cumhuriyetçilerin (!) Ekmeleddin kolu!
25.05.2015 - Bekir Coşkun'a cevabımdır!
12.05.2015 - Enerji naklinde koridor değil, merkez olmalıyız! Enerji rekabeti kan kokuyor
12.05.2015 - Libya'da Türk'ün dramı! Stratejik sığlıkta boğulanlar
07.05.2015 - Türk demek Türkçe demektir! Beyinlerde dalgalanan bayrağımız
06.05.2015 - Vatan Partisi ve diğerleri
04.05.2015 - Parti büyüklerinin sözlerini parti tabanı sansürlüyor!
04.05.2015 - Eyvah ki eyvah! KKTC'de Mehmet Ali Talat bile mumla aranıyor!
02.05.2015 - AKP ile Yeni CHP arasındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü! Murat Özçelik
30.04.2015 - Vatan 1 Mayıs'ı bir elinde Türk Bayrağı, bir elinde Atatürk posteri ile kutluyor!
29.04.2015 - Doğu Perinçek ve diğerleri
28.04.2015 - ''HDP de HDP'' diyerek yeri göğü inletenlere!
26.04.2015 - HDP'yi (PKK) savunanlara tokat gibi akademik yanıt
25.04.2015 - Bandırma Vapuru demir aldı! Rota: Milli Hükümet
22.04.2015 - Ege'de ve her yerde ulusal çıkarları Vatan savunabilir! Çatır çatır geri alacağız!
20.04.2015 - Türk dilinin gözyaşları! Türkiye ve Türkçe en zeki ve en yiğit evladını kaybetti!
20.04.2015 - Büyük felaket
17.04.2015 - Emperyalizmin truva atları!
12.04.2015 - Vicdan mahkemesindeki yargılamanın sonucu!
08.04.2015 - Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz yeni CHP'yiz!
07.04.2015 - Bandırma Vapuru demir alıyor...
06.04.2015 - CHP, AKP ile birlikte ortak bir hükümet kurar mı?
04.04.2015 - İyi insanlar oradaydı...
03.04.2015 - Genelkurmay Basın Duyurusu'nun düşündürdükleri
01.04.2015 - Bir Cumhuriyet Mahkemesi ve her gece Balyoz düşü görenler!
29.03.2015 - Türk'ün en acıklı günleri ya da içeriden ve arkadan sıkılan kurşunlar! Bir emekli amiralin nefes kesen gözlemleri…
27.03.2015 - Emperyalist yalanın kirli yüzleri Türkiye’de toplanıyor!
25.03.2015 - Suriye'ye yönelik yeni bir düşmanlık mı?
24.03.2015 - İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Dersimli Kemal neden Tunceli'den kaçar!
23.03.2015 - Türk Adaleti'nin aydınlık yüzü Oktay Kuban'dan ibretlik Türk yargısı röntgeni
20.03.2015 - Elleri alkışlamaktan kıpkırmızı olanlar için
19.03.2015 - İran Irak'da büyük oynuyor, Türkiye yerinde sayıyor!
18.03.2015 - Düşmanlar kadar şerefli olamamak! Ya da ülkesinin felaketi üzerine gelecek inşa etmek!
17.03.2015 - Kozmik Oda, Kozmik Harp Planları, MİT, diğer istihbarat teşkilatları, Cihet'i askeriye, hukuk, siyasi partiler ve Vatan...
15.03.2015 - ABD iktidara taşıdığı partilerden ne bekliyor? Çıkmaz sokakta duvara toslama tehlikesi!
13.03.2015 - 10 maddelik anlaşma, bölücü anayasa ve nefret sarmalında boğulmak! Tehlikeli sularda seyir!
11.03.2015 - Vatan Partisi'nin tarihi misyonu!
09.03.2015 - Aynaya bakmayı unutanlar için Atatürk ve İnönü: Tarihten bilinmeyen bir kesit
07.03.2015 - ABD, CHP ve MHP’nin yolları Cemaat Bulvarı'na çıkıyor!
06.03.2015 - Coşkun Özdemir ve Yaşar Kemal
04.03.2015 - Anayasa tanımayanlara bazı sorular!
02.03.2015 - Libya'da paramızla rezil olmak!
28.02.2015 - Muğlak kavramlarla Türkiye'yi teslim etmek!
26.02.2015 - CHP'yi kim ve niçin eleştiriyor; Eleştiriler haklı mı, haksız mı?
24.02.2015 - Niçin vatan topraklarını kolayca terk ediyoruz!
20.02.2015 - Atatürk'ün yaktığı ışık
18.02.2015 - Eğit donat oynat kaynat ve kayna... Bindiği dalı kesen dünyadaki tek ülke!
17.02.2015 - ABD NATO'yu Ukrayna'ya sürmek istiyor, bizi de yakından ilgilendiriyor, farkında mısınız?
16.02.2015 - Vatan fedakar evlatlarının omuzlarında yükselir!
12.02.2015 - Günümüzün kınalı Alileri, Kınalı Fatmaları Ankara'ya koşuyor...
09.02.2015 - ABD’nin Türkiye sevdası (!) ve kongre üyelerinin şanlı demokratlığı!
07.02.2015 - Avrupa Birliği’nin kontrol dışı yeni rotası
05.02.2015 - Ege'de Türk uçaklarına taciz!
04.02.2015 - Beşar Esad’ın gözüyle Suriye’de olup bitenler
02.02.2015 - Amerikan Foreign Affairs Dergisi’nin Beşar Esad ile yaptığı tarihi röportaj
31.01.2015 - Sarkaç gibi batı ile doğu arasında sallanan Almanya nerede duracak! Küresel jeopolitiğin anahtar devleti Almanya
29.01.2015 - Yunanistan Syriza ile düzlüğe çıkabilir mi ya da kendisine yeni bir rota çizebilir mi?
28.01.2015 - Ermeni yalanına sistem niçin karşı çıkmıyor!
26.01.2015 - O ruh kaybolmamalı!
24.01.2015 - Yaşayan bir hukuk efsanesi, gerçek bir adalet savaşçısı!
22.01.2015 - İki kadın, iki anne, iki farklı portre
21.01.2015 - SSCB, Rusya Federasyonu ve petrol fiyatları! Fiyat arttıkça Rusya vuruyor, fiyat düştükçe Rusya duruyor!
19.01.2015 - Diplomasi Sanatı ve Sarkisyan'ın mektubu
18.01.2015 - Atina'da Gönüldaş ailesinin yaşadıkları
17.01.2015 - Avrupa'da Bermuda Şeytan Üçgeni kuruluyor!
16.01.2015 - Türk'ün gururu Azerbaycan her alanda tırmanıyor!
15.01.2015 - Gönüldaş ailesi ya da yurtseverliğin diğer ismi!
12.01.2015 - Atatürk'ün Millet sevgisi ve Halkçılığın gerçek anlamı
11.01.2015 - Paris'teki mizah dergisine saldırı ya da muhakeme yeteneğini kaybeden insanlık!
11.01.2015 - Talat Paşa Komitesi ülkemizin gurur kaynağıdır!
09.01.2015 - Kimin için silahlanıyoruz?
08.01.2015 - Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, Batı ve Ermeni sahtekârlığı açığa çıkıyor
07.01.2015 - NATO Dükkânı kapatırken, Afganistan’da işimiz kaldı mı?
06.01.2015 - ABD IŞİD ile mücadele ederken hangi hedeflere ulaşmak istiyor?
06.01.2015 - Re re re, ra ra ra gaassaray gaassaray cim bom bom!
05.01.2015 - Ankara'daki Sessiz Çığlık Eylemi'nde dikkat çeken bir konuşma! Batıyor muyuz, çıkıyor muyuz?
03.01.2015 - ABD ve Finans Kapital'in, Avrupa Birliği'ni kurtarma planı!
01.01.2015 - Avrupa Birliği'nde şeker ve yüksek kolesterol!
31.12.2014 - Haklılığımızdan aldığımız güçle Ermeni soykırım yalanının karşına milletçe aslanlar gibi korkusuzca dikilmeli, emperyalistlerin hain tekmelerine kafamızı uzatmalıyız!
30.12.2014 - Galatasaray'dan Kaç-Ak Saray'a uzanan sürecin tarihsel kökeni
28.12.2014 - Devekuşu gibi kafayı kuma gömerek yaşamak
26.12.2014 - İslam diye diye İslam'ı kim yok etmek istiyor
26.12.2014 - Cura ya da onurlu ve üretken bir yaşamın diğer adı
24.12.2014 - AKP rota mı değiştiriyor?
23.12.2014 - 'Türk Bayrağı istemezük, Osmanlı Bayrağı isterük!'
23.12.2014 - O'na nasıl kıydınız, O'na nasıl kıydınız?
22.12.2014 - Verdiğim emeklere acıyorum! AKP’nin yanında olmaya devam edin!
20.12.2014 - Batılılaşma bir emperyalist projedir, hedef çağdaşlaşma olmalıdır!
19.12.2014 - Kim acaba bunlar?
18.12.2014 - Çarşı Türkiye'nin hem sesi hem de namusudur
16.12.2014 - Orhan Aykut yeniden ortaya çıktı ama belli ki kimse duymak istemeyecek!
16.12.2014 - Asrın tertibine devleti bulaştırarak kirlenmeyi uluslararası alana taşımak ya da içteki çürümeyi dışarıya yaymak
13.12.2014 - Albay Eryaşa'nın bu konuşması hukuk fakültelerınde ders olarak okutulmalıdır
12.12.2014 - Halkın parasıyla halka sadaka vermek ya da halkın parasıyla halka caka satmak ya da halkın parasıyla halka efelenmek
10.12.2014 - Atatürk her geçen gün büyürken, O'na dil uzatanlar gittikçe küçülüyor!
07.12.2014 - İnsanlığın ve gezegenin 1913'ten bu yana en büyük ve en sinsi bilinmeyen ve görünmeyen düşmanı
05.12.2014 - Casus diye suçladığımız insanlarımızın değerini ah bir anlayabilsek!
01.12.2014 - Putin'in Türkiye ziyareti bir dönüm noktası olabilir mi?
30.11.2014 - Açık, anlaşılır, ikna edici ve tarafsız açıklamalar bekliyoruz!
28.11.2014 - Rennan Pekünlü Hoca Cumhuriyet sevdalılarının ikinci Kubilay'ıdır!
27.11.2014 - Bir ihanetin öyküsünü yıldızların şahitliğinde okyanuslara anlatmak!
25.11.2014 - Yüzbaşı Ekrem Saltuk Baysal'ın onur ve haysiyet dolu şanlı direnişi ve yılmadan sürdürdüğü hukuk mücadelesi
24.11.2014 - Peşmerge bataklığında değerleri ve geleceği kaybetmek!
23.11.2014 - Bedel yoksa değer de yoktur, Kırlangıçlar rehberimiz olmalı!
22.11.2014 - Joe Biden, namı diğer Janus, bir yüzü Grek bir yüzü Kürt!
21.11.2014 - Hırsızları savunmanın dayanılmaz hafifliği
20.11.2014 - Tuncay Güney'de bile vicdan vardı!
19.11.2014 - Eğit donat besle kargayı, oysun gözünü!
18.11.2014 - Herkes gider Mersin'e bunlar gider Dersim'e!
17.11.2014 - Kimin eşkıya, kimin kahraman olduğuna tarih tanıklık edecek
15.11.2014 - Beyaz Ev'den Kaç'Ak Saray'a Cesamette büyürken değerlerde küçülmek
14.11.2014 - Angajman kuralları, Türk Deniz Kuvvetleri ve düşündürdükleri... Türkiye bu kez AB'nin kuru gürültüsüne pabuç bırakmamalıdır!
13.11.2014 - Çuval sadece çuval değildir!
10.11.2014 - Osman Pamukoğlu komutanıma cevabımdır!
09.11.2014 - En büyük Türk Atatürk! O ölmedi kalbimizde yaşıyor
07.11.2014 - Tarihin tanık olduğu en yaman çelişki
06.11.2014 - Balyoz'da ara karar ya da fırtına öncesi sessizlik
04.11.2014 - Balyoz duruşmasında ilk gün izlenimleri
02.11.2014 - Balyoz'da ikinci perde
02.11.2014 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
31.10.2014 - Kıbrıs'ta tüm dünyayı karşımıza almayı başarmak!
29.10.2014 - Milletvekilliği, sen nelere kadirsin!
28.10.2014 - Cumhuriyet Bayramı!
28.10.2014 - Devlet Bahçeli'nin ağır eleştirileri ne anlam ifade ediyor?
27.10.2014 - Melek mi, şeytan mı; cennet mi, cehennem mi? NATO'da geleceğe koşmak!
25.10.2014 - Şehitlerin kanı yerde, aileleri sokakta kalmasın!
24.10.2014 - Mebusa zam, millete gam!
24.10.2014 - Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
22.10.2014 - CHP etnik ve şoven milliyetçilik mi yapıyor!
22.10.2014 - TSK denklemin neresinde!
21.10.2014 - Gazi'ye haciz, Vekil'e zam!
19.10.2014 - Yasalarla toplumu boğmak!
19.10.2014 - IŞİD, Peşmerge/PKK/PYD, Irak, Suriye kargaşasında Musul ve Kerkük için doğru rotayı bulmak
17.10.2014 - Anayasa Mahkemesi'ne düşen tarihi görev
17.10.2014 - Tehlikeli sularda seyir!
15.10.2014 - Yeni CHP’nin Ortaçağ yolculuğunu Rıza Türmen Hürriyet'e açıkladı!
14.10.2014 - Homo Erectus Yaratikos!
13.10.2014 - TSK Suriye muhaliflerinden uzak durmalıdır!
11.10.2014 - Yargısı üçe bölünen ülkenin kendisi kaça bölünür?
10.10.2014 - Ölüsü bile yeter!
08.10.2014 - Tezkere üzerine özet bir durum muhakemesi
06.10.2014 - TSK'nın gölgesi altında yaşamanın huzuru
03.10.2014 - Bu kafa ile gidersen askere alamazsın teskere
01.10.2014 - ABD kapısında düşlere dalmak
30.09.2014 - Hong Kong'ta neler oluyor?
27.09.2014 - Türban okulları teslim alırken, kadınlarımız, CHP ve AKP
26.09.2014 - Güney sınırlarımızın ardındaki tehditler ve TSK
26.09.2014 - Türkiye sahipsiz değildir!
25.09.2014 - Damokles'in başımızda sallanan kılıcı
23.09.2014 - Türkiye, Avrupa Birliği'ne giremez!
23.09.2014 - Pilotumuza vahşice saldıran Kuveytli diplomatların sefası sürüyor mu?
22.09.2014 - Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet’i savunuyor mu?
21.09.2014 - Vicdan mahkemesinde yargılanmak
20.09.2014 - Saygınlığı her geçen gün azalan TÜSİAD'a verilen anlamlı ders!
17.09.2014 - Sonbaharda yapraklar dökülürken, özlemle baharı beklemek
15.09.2014 - Genelkurmay Başkanlığı Türk Milleti'ne ne anlatmak istiyor?
13.09.2014 - Yunanistan "Soykırım Yasası" ile bildiği yolda yürürken, bu ülkeye jeopolitik gözlükle bakmayı bilmek!
12.09.2014 - F-16 Pilotumuza kendi ülkesinde atılan yumruklar, savrulan tekmeler
10.09.2014 - Yeni CHP’nin reddettiği miras günümüzün ağır sorunlarından kurtuluş için tek çıkış yoludur
10.09.2014 - İzlanda'da umutlar tükenirken
08.09.2014 - Putin, Rusya’ya uygulanan ABD ve AB yaptırımlarına karşı atakla cevap veriyor!
08.09.2014 - CHP Kongresi'ni doğru okumak
06.09.2014 - NATO Cardiff Zirvesi ve Türkiye
05.09.2014 - NATO Cardiff Zirvesi ile Rusya’yı hedef tahtasına oturtarak soğuk savaş günlerine geri dönmenin hesaplarını yapıyor!
05.09.2014 - Haydarpaşa Garı sizin için bir anlam ifade etmiyor mu?
04.09.2014 - İç düşmanı tanımak ve onunla mücadele etmek neden daha zordur?
03.09.2014 - Dikkat! CHP giderek AKP'leşiyor!
01.09.2014 - CFR üyesi Stephen Larrabee: Türkiye Çin'den silah almayacak!
01.09.2014 - Ülkemizin göz bebeği TSK’nın dosta güven, düşmana korku salan ayak sesleri
30.08.2014 - Tüketim krallığının cazibe merkezleri: AVM'ler
30.08.2014 - Hüzünlü bir 30 Ağustos daha!
28.08.2014 - Atatürk heykelleri bir bir düşerken
27.08.2014 - Galatasaray'da hüzünlü sonbahara doğru
27.08.2014 - ABD ve AB'nin kınalı kuzusu: PKK
26.08.2014 - PKK'nın önlenemeyen yükselişi! Kanlı terör örgütünü bebek katilliğinden özgürlük savaşçılığına kimler terfi ettirmek istiyor!
25.08.2014 - Demokratlığı dillerine pelesenk edenler ne kadar demokrat!
24.08.2014 - Cumhurbaşkanlığı savunma reformu raporu
23.08.2014 - Dış dinamikler, Davutoğlu ve Türkiye
22.08.2014 - Üçüncü İnönü Zaferi: Efsane geri mi dönüyor
21.08.2014 - CHP'nin yeni yönetimi için hüsrana çağrı yapanlar, aslında AKP değirmenine su taşıyor
20.08.2014 - Türkmenler terkedildi, Kerkük düştü, sıra Musul'da mı?
18.08.2014 - IŞİD bölge jeopolitiğinin neresinde? IŞİD'in eylemleri kime yarıyor!
17.08.2014 - IŞİD ile ABD destekli Peşmerge'nin sıcak savaşı: Birinci Dünya Savaşı kaldığı yerden devam ediyor
17.08.2014 - IŞİD'in sosyo genetik kodları: Abdülmecid Efendi'den sonra gelen yeni İslam halifesi!
16.08.2014 - Efsane son yolculuğuna uğurlanırken ''Seba yapsana, stadın adını Seba Yapsana''
15.08.2014 - Fenerbahçe ülkenin feneridir, ışığını söndüremez!
14.08.2014 - Ukrayna'da Batı-Rusya rekabetinin askeri yansımaları tarafların hedefleri
13.08.2014 - Deniz Baykal'ın kaçınılmaz Cumhuriyet görevi
12.08.2014 - Ege’de tek taraflı Yunan girişimleri! Antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada ve adacıklar
10.08.2014 - Seçimin gerçekte mağlubu kim?
09.08.2014 - Batı, Rusya'yı kafese sokmak için önlemleri artırıyor, rekabet kızışıyor, sinirler geriliyor!
08.08.2014 - Ekmeleddin İhsanoğlu'nu benimsemeyen cumhuriyetçileri suçlamanın dayanılmaz hafifliği ve çıplak gerçekler
07.08.2014 - Demeçlerin ardındaki sis perdesinde gerçeği ararken
07.08.2014 - Dünya her şeyin farkında, biz mışıl mışıl uyuyoruz ve herhalde bu nedenle, IŞİD’miyoruz!
06.08.2014 - Yüksek Askeri Şura, Türkiye güvenliğinin bir kalesiydi
05.08.2014 - CHP niçin ağır seçim yenilgileri almaya mahkûm!
04.08.2014 - Azerbaycan adalet arıyor!
02.08.2014 - Rasmussen giderayak kulaklara İkinci Soğuk Savaş hazırlıklarını fısıldıyor!
01.08.2014 - Katar ve futbol topu: Meşin yuvarlak sadece futbolcuları değil, ülkeleri de peşinden koşturuyor!
31.07.2014 - Gazze'de çatışmaların sonu bir türlü neden gelmiyor?
31.07.2014 - İç ve dışta tutkuya dönüşen hizmet aşkı, bu ne sevgi ah, bu ne muhabbet!
31.07.2014 - Sivil uçakların yeni kâbusu, yerden fırlatılan füzeler
30.07.2014 - Rusya ile hesaplaşmayı enerji ve finans savaşları ile sürdürmek İkinci Soğuk Savaş’ın ayak sesleri
28.07.2014 - Yeni futbol sezonu başlarken renklerin kardeşliği Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar aynı tribünde
28.07.2014 - Geleceğimizi aydınlatan ışık Türkiye Gençlik Birliği
27.07.2014 - İslami direniş hareketi, Hamas'ın sosyo genetik kodları ve Filistin direnişi
27.07.2014 - Batı'nın mali tekeli kırılıyor mu?
26.07.2014 - Mehmetçik bu toprakların ruhudur
25.07.2014 - Galileo Galilei'nin teleskobu ile milliyetçi parti arıyorum!
24.07.2014 - Ünlü polislere arkadan kelepçe takılırken
23.07.2014 - Yıldızlar da kayar!
22.07.2014 - Henüz vakit varken gülüm
21.07.2014 - Bu ülkeyi ve çıkarlarını savunan milletvekillerine açık mektup
20.07.2014 - Gazze'ye bombalar yağarken
19.07.2014 - Günahsız Türk Subaylarını eş ve çocuklarının gözleri önünde tutsak etmenin dayanılmaz hafifliği
18.07.2014 - Kötülük krallığı
18.07.2014 - Güneydoğu'da neler oluyor?
18.07.2014 - Yeni CHP Gemisi'nin seyir defteri
18.07.2014 - Türkiye bölgesel güç merkezi mi?
18.07.2014 - Bir Hıristiyan Masalı'ndan Türkiye gerçeğine
18.07.2014 - Ya Türkiye'yi inceleseydi!
18.07.2014 - Hava üstünlüğü
18.07.2014 - AKP=CHP=MHP=?
18.07.2014 - İşte Fenerbahçe'yi ateşe atanların şeceresi
Strateji soyut değerlendirmelerin türevi değildir. Somut hedefler belirler ve onların ele geçirilmesi için yol ve yöntemleri saptar. Son dönemlerde, “Suriye’ye ABD’nin izniyle gireceğiz!” söylemleri kamuoyunda sıkça tartışıldı.
STRATEJİ SOMUT HEDEFLERE YÖNELİR
Bu tür tartışmalar sonucunda soyut kavramlar ve somut gerçekler iç içe geçti. Kafalar karıştı. Sis bulutları oluştu. Siyasi çekişmeler stratejinin önüne geçti.Eğer Türkiye’nin siyasi hedefi ilk önce Suriye’ye girmek ve öncelikli askeri hedefi, belirlenmiş bir büyüklük ve yerdeki bir coğrafi alanda tutunmaksa, bu amaca ulaşmak için herhangi bir ülkenin onayının olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Neticede onay olsa da olmasa da hedeflerinizi ele geçirmiş olursunuz. Harekât “mahdut hedeflidir!” söylemi de tankların paletleri harekete geçince anlamını yitirir. Çünkü harp başlayınca nerede duracağını önceden kestirmek hiç de kolay değildir. Her ülke önceden neyi taahhüt etmiş olursa olsun, nihai askeri ve siyasi hedeflerini ele geçirmek ister. Eğer harekât vatan savunması kapsamında yapılıyorsa, koşullar sonuna kadar zorlanır.
TRUMP: SURİYE’DEN ÇEKİLİYORUZ!
Türkiye askeri harekât için hazırlıklarına hız verirken, Başkan Trump beklenmeyen bir açıklama yaptı: “Suriye’deki askerlerimizin tamamını geri çekiyoruz! Suriye kalmamım tek sebebi IŞİD’i yenmekti, o da gerçekleşti.” Bilindiği üzere ABD’nin Suriye’de 2000, Irak’ta ise 5200 kadar askeri bulunuyor. Beyaz Saray sözcüleri, “24 saat içinde çekilmenin başlayacağını, 60-100 gün içinde tamamlanacağını” ifade etti. Diplomatlar ise Suriye’yi terk etti.
Bu gelişme ABD’nin devlet aygıtındaki önemli aktörlerin açıklamaları ile tam bir tezat teşkil ediyor. Çünkü Savunma Bakanı Jim Mattis, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, hatta Başkan’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve birçok yetkili “Suriye’de siyasi çözüm sağlanıncaya kadar kalıcı olduklarını” güçlü şekilde vurgulamıştı. Jim Mattis’in, “Diplomatlar başarı kazanmadan çekilmeyeceğiz!” sözleri hafızalara kazanmıştı. John Bolton, “İran tehdidini öne çıkararak bölgede kalmayı” savunmuştu. James Jeffrey,“Suriye’de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gibi bir yapı oluşturma hedefini” açıkça dile getiriyordu. Trump’ın çekilme kararının hemen öncesinde Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, “Bölgedeki ortaklarımızda (PYD) ve onlar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yapmıştı.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
ABD’deki önemli merkezler takip edildiğinde çekilme kararının kaynağının bizatihi Başkan Trump olduğu anlaşılıyor. Diğer bir ifade ile bir ortada devlet çalışması sonucunda Başkan’ın onayladığı bir karar yok! Çünkü bu ülkede yapılan analizler ve verilen demeçlerin neredeyse tamamında şu hususun altı çiziliyor: “Suriye’den çekilme ABD ve İsrail çıkarlarına aykırıdır.”
Türkiye Fırat’ın doğusundaki harekâta bir önce başlamalıdır. ABD derin devletinin Başkan Obama ve Başkan Trump’a benzer birçok konuda geri adım attırdığı unutulmamalıdır. ABD’deki iç tartışmalar Türkiye’yi ilgilendirmez! Stratejinin zaman, mekân ve kuvvet olmak üzere üç boyutu vardır. Zaman boyutu bu özel durumda öne çıkmaktadır. Harekât gecikirse yeni dengeler oluşabilir.
Çekilme kararı PKK çevrelerinde derin endişelere neden olmuştur. Terör örgütünde dağılma ve panik havası hâkimdir. Batı ülkelerindeki yorumlar biraz da şaşkınlık içermektedir. Bu karar, Başkan Beşar Esat’ın kalıcı olduğunu dolaylı olarak teyit etmektedir. Merkezi bir yapı içinde toprak bütünlüğünü sağlamak için Suriye uygun bir ortam yakalamıştır.
Bu karar aynı zamanda Astana ve Soçi süreçlerinin nasıl güçlü bir etki yarattığını da ortaya koymuştur. Bölge ülkeleri ve Rusya’nın ağırlığını koyması ile dengeler Avrasya lehine değişmiş, Batı geride kalmıştır. Emperyalist merkezlerin Suriye üzerinden bölgeyi ateşe atma planları ağır bir darbe almıştır.
Türkiye’nin küresel etki yaratabilen bölgesel bir güç merkezi olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Öncü ve lider bir ülke olan Türkiye, gücünün bilincinde olarak hareket ettiğinde taşları nasıl yerinden oynatabildiğini dosta düşmana göstermiştir. Türkiye, jeopolitik motifler katarak bu gücünü doğru siyaset ve stratejilerle buluşturabilirse etkinliği daha da artacaktır. Atacağı hesaplanmış, dengeli adımlarla aynı kararlılığı Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’de de gösterdiği takdirde Türkiye bu bölgelerde üzerine oynanan oyunları boşa çıkaracaktır.Kimsenin inayeti ile değil, tarihi mirası, gücü, cesareti ve kararlığı ile Türkiye önünü açmıştır. Bu nedenle kendisini borçlu hissederek yanlış bir kulvara girmesi için hiçbir neden yoktur.
Amiral Soner Polat
ulusal.com.tr