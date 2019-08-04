Türkiye’nin Garantörlüğünün modası geçmedi bay Mitsodakis

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04 Ağustos 2019, 17:40

BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, bağımsızlık, egemenlik, ayrı devlet ve kendi kendilerini yönetmek istedikleri için 1.5 milyon nüfuslu Çeçenistan’ı ABD, AB’ın gözleri önünde ezdi.

Çeçenler, kendilerine sahip çıkacak, garantörleri olan bir Anavatanları olmadığı için bugün hala işgal altında…Anımsayınız, onlara sadece Türkiye destek verdi, sadece Türkiye sahip çıktı..

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Avrupa’nın göbeğinde, Bosna Hersek’te, Yunanistan’ın desteklediği Sırbistan, bağımsızlık, egemenlik, ayrı devlet istedikleri için 250 bin Boşnak’ı acımasızca katletti…

Kendilerine sahip çıkacak garantörleri olan bir Anavatanları olmadığı için, BM, AB, ABD’nin gözleri önünde etnik temizliğe ve toplu katliamlara uğradılar…Sadece Serebrenica’da, kendilerini korumakla görevli Hollanda’lı BM Barış Gücü’nün umursamazlığı sonucu 8000 Boşnak birkaç gün içinde topluca katledildi…

Ve, Boşnaklara da gerek savaş sırasında, gerekse savaştan sonra sadece Türkiye destek verdi, vermeye devam ediyor…

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Aynı Yunan destekli Sırbistan, bağımsızlık, egemenlik ve kendi kendilerini yönetmek isteyen Kosova’da, AB, BM ve NATO’nun gözleri önünde, on binlerce Arnavut’u katletti…

Arnavutlar, kendilerine sahip çıkacak garantörleri olan bir Anavatanları olmadığı için Sırp saldırıları altında çok ağır bedeller ödediler…

Ve, onlara da gerek savaş sırasında, gerekse savaş sonrası sadece Türkiye destek verdi…Türkiye’nin büyük uğraşları sonucu NATO müdahale etmek zorunda kaldı ve Türk askerinin de yer aldığı bir müdahale ile barış sağlandı, Kosova bağımsız devlet oldu…

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ABD ve AB desteğindeki İsrail, yıllardır Filistin topraklarını işgal ediyor, Filistin Halkını katlediyor… Dünya bu işgale ve soykırıma seyirci kalıyor, hatta tam destek veriyor…

Filistin Halkı da kendilerine sahip çıkacak garantör bir Anavatanları olmadığı için, işgalci İsrail tarafından yıllardır kırılmaya, yok edilmeye devam ediyor…

Ve, onlara da sadece tüm siyasi etkinliğini kullanan Türkiye sahip çıkıyor, maddi-manevi- siyasi destek veriyor..



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Türkiye, sadece bu ülkelerde değil, geçmişte Komünist Bulgaristan’da isimleri değiştirilen Bulgaristan Türklerine, Irak’ta Saddam’ın ezdiği Kürtlere, Yunanistan’da Türk kimliği yok edilmek istenen Batı Trakya Türklerine, Karabağ’da soykırıma uğrayan Azerbaycan Türklerine, Rusya’da ezilen AHISKA Türklerine, Kırım Tatar Türklerine, etnik temizlik uygulanan Suriye, Irak, İran Türkmenlerine ve savaştan kaçan Suriye Halkına, Afgan Halkına sahip çıktı, onlara kucak açtı.

Bu bağlamda garantörü olduğu Nahcıvan’a saldırma girişiminde bulunan Ermenistan’ı anında durdurdu…AHISKA Türklerini Türkiye’ye getirip yerleştirdi..



BUNLARI NİYE ANIMSATIYORUM?

Bunları Mitsodakis’in, Anastasiadis’in ve içimizdeki işbirlikçi ajanlarının, Türkiye’nin garantörlüğünün modası geçtiğini, çağdışı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini iddia etmeleri nedeniyle yazdım..

Mitsodakis ve Anastasiadis’e Akıncı tarafından tek kelimelik yanıt verilmediği, Akıncı garantörlüğe sahip çıkmadığı için yazdım..

Kıbrıs Türk halkı, 1960 Anlaşmaları ile kabul edilen Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün değerini çok iyi biliyor…

Anavatan’ın, anlaşmalarla tescil edilen garantörlük yetkisi ve hakkı olmamış olsaydı, Kıbrıs Türk Halkı çoktan toplu soykırımdan geçirilecekti…

Rum –Yunan saldırılarına ve katliamlarına karşın bugün yaşıyorsak bunu Türkiye’nin garantörlüğüne borçluyuz.

Türkiye’nin garantörlüğüne karşın, 1963 Kanlı Noel saldırılarını yaptıklarına; Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerine, bizi ortaklık devletinden silah zoru ile attıklarına; Ayvasıl, Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Taşkent’te yüzlerce Türk’ü soykırımdan geçirdiklerine, ENOSİS için darbe yaptıklarına, bugün dahi Güney’de Türklere saldırmaya devam ettiklerine göre, Türkiye’nin garantörlüğünün olmaması halinde tümüyle yok edileceğimiz çok açık değil mi bay Mitsodakis ve bay Anastasiadis?

Kıbrıs Türk Halkının, yanı başında Türkiye gibi garantör bir Anavatanı olması, Türk ordusunun korumasında ve kendi bağımsız-egemen devletimizin çatısı altında yaşamamız nedeniyle ne denli şanslı olduğumuz açık değil mi?



GARANTÖRLÜK PAZARLIK EDİLEMEZ

Bu nedenledir ki, Türkiye’nin garantörlüğünün pazarlık konusu yapılmasına, müzakere masasına getirilmesine karşıyız…

Bu nedenledir ki, BM, AB, NATO veya başka isimler altında çok uluslu garantörlüğe ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sulandırılmasına karşıyız…

Bu nedenledir ki, adadaki Türk askerinin, NATO, BM, AB veya başka bir gücün komutası altına verilmesini reddediyoruz…

Bu nedenledir ki, kendi kendimizi yönettiğimiz, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün garantisi olan KKTC’den, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve Rum ağırlıklı birleşik bir Kıbrıs’ın egemenliği bulunmayacak karma nüfuslu eyaleti olmasına karşıyız…

Gerek Kıbrıs’ta son 1.5 asırdır yaşadıklarımız, gerek GİRİT’te geçmişte Yunanlıların yaptıkları Türk soykırımı, gerekse yukarıda sıraladığımız örnekler, Kıbrıs Türk Halkını Anavatan Türkiye’den başka hiçbir ülkenin, Türk ordusundan başka hiçbir ordunun korumayacağını ve KKTC’den başka hiçbir devletin de bize güven veremeyeceğini kanıtlamıştır…

Boşuna uğraşmayın bay Mitsodakis ve bay Anastasiadis…

Garantörlüğün modası geçmemiştir, geçmeyecektir.

Garantörlük kırmızı çizgimizdir ve asla vazgeçmeyeceğiz….



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