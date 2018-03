Başlıktaki ifade Putin tarafından dile getirildi.Duma'nın Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Şerin, Suriye, İran, Kuzey Kore, Çin ve Türkiye'nin Rusya'nın müttefikleri olduğu ve bu ülkelere herhangi bir saldırı halinde harekete geçeceklerini açıkladı.”Kadere bakar mısınız, sözde biz,’ya bizi Rusya’dan koruması için girmiştik. Oysa şimdi gerçek tehdidin geldiği yer; Amerika ve kısmen de Batı…Bu kadar dramatik değişikliğin asıl nedeni; zamanında da Türkiye’yi yönetenlerin, Türkiye’nin gerçeklerine göre değil, inandıkları değerlere göre karar vermiş olmalarından olsa gerek.Yeni kurulan genç Cumhuriyetimizinnedir haberinin olmadığı yıllardı. Sahte bir Rusya tehdidini körüklediler.Mustafa Kemal’in olmadığı yıllar. Daha doğrusu, Türkiye’nin pusularsını belirleyen lider vefat etmiş , neo Tanzimatçılığın ve Amerika’nın yarattığı Rusya karşıtı iklimin içinde, Amerika’dan yana bir tercih yapmışız. NATO’ya girmişiz.Giriş o giriş, Amerika bizi örtülü açık yönetmeye başladı. Her şeyimizi ama her şeyimizi kendi istediği gibi düzenledi.Hangi tohumları kullanacağız, nasıl bir sanayimiz olacak, nasıl bir kültüre sahip olacağız, nasıl bir ekonomiye sahip olacağız, komşularımızı nasıl seçeceğiz, velhasıl nasıl ve hangi rejimde yaşayacağımıza hep Amerika karar vermiş.Hiçbir itirazımız olmadan, ABD ile birlikteliğimize devam ederken, Amerikan menfaatlerinin devamı Türkiye’nin bölünmesine bağlı bir durum arz etmiş. Ve ABD karar almış, bölgede ABD ve İsrail’in güvenliği için Bir Büyük Kürdistan şart…El an içinde yaşadığımız durum budur. Durum bu olunca, kendi güvenliğimiz için çare aramaya başlamışız. Kolay değil dünyanın en büyük devletinden gelen tehdidi bertaraf edeceğiz.Yolumuz Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, gene Rusya’ya düşmüş. Rusya Amerika’nın yaptığı kalleşlik yerine tekrardan ittifaka evet demiş.Putin’in Türkiye’ye bir saldırı olursa Türkiye’nin yanında oluruz cümlesini iyi anlamak gerekiyor.Putin demek istiyor ki; sen çok büyük bir tehdit altındasın, evet, ben seni korumaya kararlıyım. Lakin artık şu tehdidin geldiği yere artık güvenecek hareketlerden vaz geç. Mesaj budur.Bizimkilerin bu mesaj anlayana dek bir iki badireden daha geçmesi gerekiyor.