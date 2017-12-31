Turuncu devrim İran’da olmaz

Bildiğiniz gibi ABD ajanlarının gelişmekte olan ülkelerde yaptığı ve yapmakta ısrar ettiği eylemlerle, kendi rejimlerini ihraç etme işine, “Turuncu devrim” adı verilmiştir.Amerika’da yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde, İran mahvedilmesi gereken ülkeler arasında zikredilmişti.Hedefte K.Kore ve İran’ın olduğunu resmi belgelerle ilan etmişlerdi.Bizim kısa tarihten bildiğimiz gibi, sadece Strateji belgesinde yazılsa da yazılmasa da, ABD’nin bölgedeki ilk düşmanının, İran olduğunu biliyoruz.Bunun temel sebebinin İsrail’in güvenliğini sağlamak ve petrolün dolar ile satılmasını sürdürmektir.Rusya, Türkiye ve İran ile yapılan Astana ittifakı, Yemen meselesi Lübnan Hizbullah’ı gibi konular, ABD ve İsrail’in planlamalarına karşı gelişme kaydetmesi; Amerika’yı, İran’ın içinden karıştırması gibi bir aciliyeti, gündeme taşıdı.Uzun yıllardır uygulan ambargoların halk üzerinde yarattığı olumsuzluğu örgütlemek, ABD için fırsat gibi göründü.Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerde uyguladığı Renkli Devrimleri (devrim denilmez ama belki içerden teslim alma) işlerine giriştiğini anlayabiliriz.Bir halk hareketi olmaktan ziyade dışarıdan örgütlenmiş bir eylem görüntüsünü veriyor.Bir eylemin gerçek bir kalkışma mı yoksa dışarıdan örgütlenmiş bir provokasyon mu olduğunu en çok deneyleyen ülke Türkiye’dir.İran halkı ile Türk halkının emperyalizme karşı dayanışması bu eylemlerin akim kalmasında önemli rol oynayacaktır.. Provokasyonun en önemli ayağı Amerikan medyasıdır. Zaten Amerikan savaşları genellikle medyada başlar medyada biter.Elde edilen yıpranmalar üst üste eklenerek yol alınmaya çalışılır.Biz Amerika’nın ülkemize yaptıklarından elde ettiğimiz tecrübeleri biriktirerek bu günlere geldik.İran halkının bu eylemlerin dış kaynaklı olduğunu gördüğü anda, ABD planlarını boşa çıkaracağından eminiz.İran’da, Amerika renkli devrim yapamaz. Yapamaz çünkü İran’da Amerikan varlığı bunu sağlayacak güce sahip değildir.İran’da NATO, OECD, DB, GB, ikili gizli antlaşmalar gibi Amerikan örgütlenmeleri yoktur. İran’da Amerikan varlığı yoktur. Kısmi eylemlerin dışında sükûnet hemen gelecektir.