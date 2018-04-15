Tutarsızlığı tarafsızlık sanmak…

Yazımın başlığını “şeklinde ifade edecektim.Lakin, siyasi iktidarın Suriye’nin vurulması konusunda, kendi Amerikancılığını Türk halkına, tarafsızlık gibi sunması tavrı, işin esasını teşkil ediyor.Bir önceki yazımda, siyasi iktidarın Abdülhamit hayranlığının ve onun siyasetlerine düşkünlüğünü açıklamaya çalışmıştım.Abdülhamit’inBatılı emperyalistlerce nasıl da Osmanlı'nın bölüşülmesine sebep olduğunu yazmıştım.” yöntemleriyle Batı saldırganlığını durduracaklarını sanması; Osmanlının sonunu getirmişti.Amerika ve İngiltere’ye, Suriye konusunda, Osmanlının Şark kurnazlığı ile davranarak, “” siyaseti kaderinizi Abdülhamit’in kaderinden farklı kılmaz.Bir hafta önce, Rusya ve İran ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda ortak bildiriye imza atacaksın, bir hafta sonra “” ile keskin dönüş yapacaksın. Senin bu “” Rusya ve İran memnuniyetle karşılayacak!Ben buna Siyasal İslam’ın Amerikancı Ayarlarına Geri Döşünü diyorum.diyebilirsiniz.Zaten “” de, sıcak para ile devlet yönetme alışkanlıkları da, eninde sonunda Amerikancılığa mecbur kalacaklarını anlatıyordu.Lakin bölgemize ve ülkemize saldıranın Haçlılar olduğunu bildiğimizden, Siyasal İslam’ın da Astana Sürecine mecbur olduğunu da görmezden gelemezdik.Siyasi iktidarın mezhepçi iradesinin ağır basması; bölgeye saldıran güçlerin yanında yer almasını gerektiriyor.Muhalefetin de iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz. Vatan Partisi dışında tüm muhalefet kimyasal masalına inanmış görünüyordu.Son saldırıda, çıkarlarımız ve Türkiye’nin bekası açısından büyük bir kırılmadan geçtiğimizi görmek gerek.Siyasal İslam’a güvenilemeyeceğini, tarafsızlık adına hemen cephe değiştireceğini bilmemiz gerekir.Oysa bölgeyi silah deposuna döndüren, PKK’yı eğitip örgütleyenin ABD olduğunu söyleyen de Siyasal İslam’ın kendisidir.Ve biz, ABD saldırganlığına alkış tutarak, siyasal İslam’ın, Türkiye için bir güvenlik sorunu olduğunu, bir kez daha görmüş olduk.NATO gelsin diye çağrılar yapıyorduk. Şimdi hepsi geldiler. Suriye’yi bombaladılar. Astana Sürecinin bileşenlerinden Türkiye’yi kopardılar.Şimdi bize kimse, ABD’nin yanında kalarak, güvende olduğumuzu söyleyemez. İran ve Rusya’nın güvenini de kaybetmiş olmamız da cabası…