Tuzak mı can simidi mi? 8 maddede Bahçeli'nin erken seçim çıkışı

18 Nisan 2018, 12:54

MHP Genel Başkanı Devlet erken seçim çağrısı en öne çıkan gündem maddesi



Kimiler Erdoğan için kurulan bir “tuzak” olarak değerlendiriyor kimileri de “danışıklı döğüş” olarak yorumluyor.



Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında muhtelemen bazı konular netleşecek ama her halükarda bu adımın neden atıldığını yorumlamak gerekiyor.



İşte 8 maddede Bahçeli'nin çıkışı



1. Bugünkü manşetlere bakınca "Bahçeli Tuzak kurdu" iddiasının zayıfladığını düşünüyorum. AKP medyasında tepkinin zerresi yok, Bahçeli ve seçim talebi manşetlerde.



2. Bahçeli'nin açıklamasındaki 'Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir" itirafı ve "Yerel seçim sonrası oluşacak tabloya" dikkat çekmesi fiili AKP-MHP koalisyonunun başaşağı gidişinin itirafı.



3. Erken seçim çıkışıyla hızla erimekte olan Bahçeli "siyasete yön veren" lider gibi görünme şansını yakaladı.



4. Bu çıkış, erken seçime karşı olduklarını her fırsatta dillendiren Erdoğan açısından da can simidi oldu. "Ortak teklif etti, muhalefet de hodri meydan dedi. Seçimden kaçan taraf olmayız" yaklaşımı ile önceki açıklamalardan vazgeçişin yolunu bulmuş oldular.



Böylece 2019'u beklemeyip daha büyük erime yaşamadan seçime gitme şansını yakaladılar.



5. Normal süreyi beklemek Bahçeli için de büyük risk. Yerel seçimde kendi oyundaki büyük düşüş ortaya çıkınca AKP içinden homurtular yükselebilir. 1,5 yıllık bu süreç içince ittifak açısından yol kazası olabilir. O nedenle ittifak dışı kalma gibi bir riski de ortadan kaldırarak erken seçim talep etti.



6. Bu adımı atarken İyi Parti'nin seçimlere gidememe ihtimali de göz önünde bulundurulmuştur.



7. Şu ana kadar yapılan kamuoyu yoklamalarının hiçbirinde AKP-MHP koalisyonunun yüzde 50+1'i geçtiği görülmedi.



Seçimi öne almak da durumu kurtaracak gibi görünmüyor.



Zira son haftalarda yaşanan olaylar ittifaka güç kazandırmak söyle dursun erimeyi daha da hızlandırdı.



Örneğin Şeker Fabrikalarının satışı ittifaka oy veren ve verme potansiyeli olan kesimde tepki yarattı. Yerli ve milli lafları havada kaldı, yerli ve milli üretim baltalanıp ABD merkezli şeker şirketlerinin önü açıldı.



Keza Suriye'ye yönelik ABD-Fransa-İngiltere saldırısına destek vermek, o füzeleri alkışlarken İsrail ile yan yana gelmek tabanda ciddi rahatsızlık yarattı.



Rahatsızlık tabandan ibaret değildi, uzun süredir ilk kez AKP medyası içinden iktidarın politikaları eleştirilir oldu.



8. AKP-MHP yöneticileri, cumhur ittifakı uçağının burnunun aşağıya doğru eğildiğinin farkında. Afrin harekâtı, ekonomi paketleri ile uçağın burnunu havaya kaldırmaya çalıştılar. Ama olmayınca olmuyor. Bahçeli’nin erken seçim çıkışındaki “ 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır” itirafı da bu tabloyu yansıtmaktadır.



Baş aşağı gidiyorlar, bu pansuman hayat kurtarmaz.



Adnan Türkkan

ulusal.com.tr