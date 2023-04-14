14 Nisan Dünya Kudüs Günü - Ulusal Özel

Ulusal Özel programına katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, "İsrail büyük oranda yanına Amerika'yı almış durumda." ifadelerini kullandı. Reyhan ayrıca "İsrail'in sorunsuz bir hayat sürdüğü ülkeler birer birer Amerika'dan kopuyorlar. Çin ve Rusya ile yaklaşıyorlar. Bugün İran ile Suudi Arabistan'ın el sıkıştığı bir süreçten bahsediyoruz. İsrail'i yalnızlaştırmak ve bağımsız Filistin devletini kurmak için şartların elverişli olduğu görülüyor. Türkiye her açıdan bu sorunun çözümüne önderlik etme kapasitesinde. İsrail ile normalleşme hızımız Mısır ile normalleşme hızımızdan daha yüksek. İsrail ile normalleşebiliyoruz, Suriye ile normalleşemiyoruz. İnsanların içini parçalayan bir saldırı, kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan (@UtkuReyhan_):



- İsrail, büyük oranda Amerika'yı yanına almış durumda



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Dilipak ise "Örtülü bir savaş var burada. İşin bunlardan bağımsız teolojik arka planı var. Burası ilk kıblemiz, namazın farz kılındığı yerdir. Yahudiler oraya hakim olduklarında Hristiyanlara yaşam hakkı vermediler ama ne zaman ki Müslümanlar orada hadim oldular, herkes inandığı gibi yaşamaya ve düşündüğünü özgürce ifade etmeye başlamıştı. İsrail diye bir şeyi gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki Amerika ve İngiltere'yi, Avrupa'yı görmemiş oluruz. Balfour Deklarasyonu'na bakmamız gerek. Sykes-Picot Antlaşması'na bakmamız gerek. Orası bizim için bir din bir tarih meselesidir. Orası bizim için bir gelecek meselesidir. Bütün bu süreç gelecekte de büyük ve kanlı çatışmaları potansiyel olarak içinde barındırıyor. Burada teolojik bir savaş söz konusu. Bunu kendi siyasi hesapları için kullanmak isteyen uluslararası bir sistem de var. Armageddon denen savaşın coğrafyası da burasıdır. Herkesin mazlumun yanında durması gerekir. Cehaletin bu kadarı ancak eğitim ile mümkündür diye bir söz var. Sistematik gerizekalı ve biyonik robotlara döndürüyorlar insanı. Din de tarih de artık magazinleşti. Siyaset de artık magazin konusu. Dini biz bir ahlak temeliyle evrensel kardeşliğe açılan bir kapı olarak görmüyoruz. Müslüman olmak için önce insan olmak gerekiyor. İnsanlar kavga etmeyi daha çok seviyorlar birbirlerine haddini bildirmeyi, parmak sallamayı... Çözüm şu: Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı duracak mıyız? Zalim babamız da olsa mazlum düşmanımız da olsa. Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır." şeklinde konuştu.

Prof.Dr. Muhammet Nur Doğan: "Filistin konusu bizi bugün fazlasıyla ilgilendiriyor. 1917'den beri bağrımıza saplanmış bir bıçak gibi bizi perişan ediyor. Böyle bir şey Yahudi toplumunun, Batı toplumlarının başına gelse elbette buna kimse müsaade etmez ama durum Asyalı, Ortadoğulu, Müslüman topuluklar olunca dünyanın uluslararası güçleri üç maymunu oynuyorlar. Bu insanlığın vicdanını kanatan bir faciadır. İslam derken neyi kastediyoruz? Din tarikatler, cemaatler bağlamına indirgenirse bölünmeler beraberinde gelir. Bu bölünmeden de emperyalist güçler fazlasıyla yararlanıyorlar. " şeklinde sözlerini sürdürdü.

Filistinli Gazeteci Muhammed Ebu Takiya'nın konu hakkındaki açıklamaları ise şu şekilde oldu: " İşgal devletinin kuruluşunda Müslümanların zaafı kullanılmış durumdaydı. Bu adil olmayan sistemin arkasında duran güçlerin bir işgal projesi olarak uygulandı. Ümmeti birleştirecek ve bir araya toplayacak ve dünyada var olan sistemi adil bir sisteme getirecek olan mesele Filistin-Kudüs meselesinden başlıyor. Dini siyonizm yüzünden Ramazan ayında daha çok saldırılarla karşı karşıya kalmaya başladık. Dünyadaki bütün insanların meselesidir bu. Burada anormal bir şeyden bahsediyoruz, işgalden bahsediyoruz. Bir halkın yok edilmesi üzerinden kurulmuş yasadışı bir devletten, bir oluşumdan bahsediyoruz. "

Ayrıntılar geliyor....