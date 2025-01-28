28 Ocak 2025 Salı TV8 Survivor 2025 izle

V8 Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye gibi programlarla seyircilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sude İnak Sude İnak
28 Ocak 2025 Salı TV8 Survivor 2025 izle
Yayınlanma:

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sene All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 28 Ocak 2025 Salı günü Survivor için nefesler bir kere daha tutuldu. İşte TV8 Survivor 2025 canlı izle yayın linki...

SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU!

TÜM YILDIZ 2025
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda yer alacak.

GÖNÜLLÜLER 2025

Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgöz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
Kübra Avcı

SURVİVOR 2025 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sürekli yarışma programlarından biri olan Survivor 2025 Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden Survivor programından izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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