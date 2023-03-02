ABD kaos planları için düğmeye mi bastı? - İsmet Özçelik ve Ali Fuat Gökçe değerlendirdi

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ulusal Kanal ekranlarında tribünlerde meydana gelen "Hükümet istifa" eylemlerinin arka planını değerlendirdi.

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Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına katıldılar.

Tribünlerde meydana gelen "Hükümet istifa" eylemlerinin ne anlama geldiklerinden bahsederek ABD kaos planına dikkat çektiler.

# Gün Ortası

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