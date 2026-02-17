A.B.İ. 6. bölüm izle | ATV A.B.İ. son bölüm tek parça full izle

ATV’nin dikkat çeken dizisi A.B.İ., 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırırken; bölümün ardından tek parça ve full izleme ekranına nasıl ulaşılacağı da merak ediliyor.

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü Salı günü saat 20.00’de ATV’de yayınlanacak.

Yayın sonrası A.B.İ.’nin son bölümünü tek parça ve full izlemek isteyen izleyiciler, dizinin resmi yayın platformu üzerinden bölüm izleme ekranına ulaşabilecek.

A.B.İ. 6. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan ve Çağla, hiç beklemedikleri bir şekilde Şimşek’in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında kalır. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir’e saldıranın Sinan olduğunu ortaya çıkarırken; Şimşek’in teklifi olayları daha da karmaşık bir hale getirir.

Melek’in özgürlüğü karşılığında Doğan’ın üç gün içinde İstanbul’u terk etmesi gerekecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan’ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan’ın adının hem Tahir’e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

Yalıda Tahir’in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser.

Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken, Sinan köşeye sıkışır. İki kardeş arasındaki hesaplaşma ise silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.