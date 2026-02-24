🔴 A.B.İ 7. BÖLÜM İZLE | ATV DİZİ CANLI İZLE
A.B.İ 7. bölüm canlı izle ekranı araştırılıyor. ATV’de saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümün canlı yayın bilgileri ve bölümde yaşanacak gelişmeler burada.
Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder.
Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır.
Ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.
Bu detay, olayların perde arkasında yeni bir planın varlığını düşündürür.
Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar. Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tutar.