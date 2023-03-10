Akeşener'in ülkücü damarı | M. İlker Yücel yazdı

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında Aydınlık Gazetesi'nde Mustafa İlker Yücel'in "Akeşener'in ülkücü damarı" adlı köşe yazısını okudu.

Yazının tamamı şu şekilde:

Gazeteciler ve çoğu siyaset bilimci, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın, Meral Akşener'e mektupla 'ihtar çektiğini' iddia ediyor. İhtar çekmedi, el uzattı.

İYİ Parti, PKK denetimindeki HDP'ye karşı hiçbir zaman kararlı bir tutum almadı. Neden ihtar çeksin?

Aydınlık ilk gün duyurdu: İYİ Parti'nin kurulmasının birinci sebebi MHP'den kopardığı milliyetçi kitleyi HDP'yle aynı ittifakta buluşturmaktır!

Nitekim bunu İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarak ilan etmişti. (27 Ocak 2022, Halk TV)

Akşener, Tayyip Erdoğan'ın ‘açılım sürecini değerlendiremediğini’ söyleyerek HDP'ye göz kırpmıştı. (9 Aralık 2022, Medyascope)

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü de her iki partiyi Brüksel'de aynı masaya oturtmuştu. (25 Ekim 2022)

Bu adımları gören Akşener'in danışmanları daha ileri giderek Demirtaş'ın terör örgütüyle bağlantısı olmadığını iddia etti. (17 Aralık 2022, Halk TV)

Tabi bütün bunlar oluyorken PKK'lı Duran Kalkan'ın yardımcısı Kerem Gökalp, Demirtaş'ın Kandil'den nasıl talimat aldığını mahkemede ayrıntılarıyla anlatıyordu...

Demirtaş ve HDP'liler de yargılandıkları davalarda "Saddam’ın Irak'ı, Esad’ın Suriyesi, Kaddafi’nin Libyası, ne oldu sonuçları!" diyerek tehditler savuruyordu…

Tam da bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet savcılarının tuğla gibi bir iddianameyle terörle bağlantısını ortaya serdiği HDP'ye ve Demirtaş'a ‘şeref madalyası’ takmakla meşguldu.

HDP’li Sezai Temelli gelinen noktayı dün açık açık söyledi: “Akşener’in ajandasında artık HDP’ye ayak diremek yok.”

Sonuç: Artık PKK'nın el uzattığı bir “ülkücü” yandaşı var.

Akşener'in “ülkücü damar”ı atmaz ama vatansever tabanının bu çizgi karşısında “kafası atar.” İşaretleri gelmeye başladı.

Genelkurmay'ı dinleyen Akşener'den, Genelkurmay'ı kışlaya hapsetmeye çalışan Akşener'e...

Böyle “ülkücüye” HDP’liler el uzatmasın da kim el uzatsın!