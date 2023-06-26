Akşener'in eski danışmanı Özvarinli: "İyi Parti tarih olmuştur"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Akşener ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özvarinli "İyi Parti tarih olmuştur" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'nde Halil Nebiler'in konuğu oldu.

Akşener hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özvarinli, "Devletin evraklarıyla ortaya koyduğu FETÖ'cüler neden İyi Parti'den ihraç edilmiyorlar?" sorusunu yöneltti.

İyi Parti'nin büyük bir tiyatro olduğunu söyleyen Özvarinli, "İyi Parti tarih olmuştur ancak belediye seçimlerine kadar dayanır" dedi.

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