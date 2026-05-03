🔴 Antalyaspor – Alanyaspor CANLI İZLE! Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Akdeniz derbisi olarak öne çıkan mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Corendon Airlines Park’ta oynanacak karşılaşma, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR – ALANYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele televizyon üzerinden beIN Sports 2 kanalından izlenebilecek. Ayrıca beIN Connect platformu üzerinden de dijital olarak takip edilebilecek.

ANTALYASPOR – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşması 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Yardımcı hakemler maç saatine yakın netlik kazanacak.