🔴 Antalyaspor – Fenerbahçe canlı izle! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de 20.00’de başlayacak Antalyaspor – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler açıklandı, yayın bilgisi ve takım kadrolarına ilişkin detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor ile Fenerbahçe, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

CANLI İZLEME BİLGİSİ

Maçı televizyon üzerinden beIN Sports 1’den takip edebilirsiniz. Dijital tarafta ise yayın, beIN’in resmi platformları üzerinden üyelikle izleniyor.

İLK 11’LER 

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

TAKIMLARIN DURUMU: EKSİKLER VE KART SINIRI

Fenerbahçe cephesinde sakatlıklar nedeniyle Anderson Talisca, Milan Skriniar, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü’nün kadroda yok.

Antalyaspor’da ise Ramzi Safuri’nin kadroda yer almıyor.

Kart sınırındaki isimler de kritik. Antalyaspor’da Cuesta, Dzhikiya, Van de Streek, Giannetti, Paal ve Ceesay; Fenerbahçe’de ise Ederson, Semedo, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Mert Müldür sınırda.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE TABLO

 Fenerbahçe ligde namağlup tek takım olarak yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler 15 galibiyet ve 8 beraberlikle 53 puana ulaştı. 52 gol atan Fenerbahçe kalesinde ise 21 gol gördü.

