🔴 Antalyaspor - Konyaspor canlı izle! Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Ligdeki hedefleri doğrultusunda sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak olan Antalyaspor ve Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya’da kozlarını paylaşıyor. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkan müsabakada alınacak sonuç, lig tablosunun alt ve orta sıralarını doğrudan etkileyecek.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzleyicilerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri şu şekilde:

Tarih: 17 Nisan 2026 Cuma

Saat: 20.00

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Yayın: beIN Sports 2

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sami Uğurlu ve İlhan Palut yönetimindeki takımların sahaya çıkacağı kadrolar netleşti:

Antalyaspor: Cuesta, Veysel, Giannetti, Bünyamin, Paal, Soner, Ballet, Safouri, Dario, Doğukan, Van de Streek.

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Arif, Adil, Melih, Morten, Deniz Türüç, Diogo, Olaigbe, Kramer.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iç saha avantajını kullanarak düşme hattıyla arayı açmayı hedeflerken; Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise deplasmandan puanla dönerek orta sıralardaki güvenli konumunu güçlendirmek istiyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadelede gözler sahada olacak.