Antalyaspor – Samsunspor canlı izle! Antalyaspor – Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Antalya’daki mücadeleyi futbolseverler A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde Hesap.com Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

Kupada oynadığı üç maçı da kazanarak 9 puanla lider durumda bulunan Samsunspor, gruptaki son karşılaşmasında deplasmanda da kazanarak grubunu kayıpsız tamamlamayı hedefliyor.

Ev sahibi Antalyaspor ise grupta puanla tanışamadı. Antalya temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı bu maçta güçlü rakibine karşı iyi bir performans sergileyerek kupaya moralli veda etmek istiyor.

Antalyaspor teknik heyetinin, ligdeki yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak sahaya genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadro ile çıktığı belirtildi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başladı. Antalyaspor – Samsunspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11’LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bahadır, Dzhikiya, Ensar Buğra, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli

Samsunspor: Okan, Ali Badra Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Cherif Ndiaye

ANTALYASPOR – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

