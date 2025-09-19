Arka Sokaklar 719. bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izle
Arka Sokaklar bu akşam Kanal D ekranlarında 719. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve heyecan dolu dizide bu hafta Ekin ve hamile eşi çetenin hedefi olurken, ekip içindeki gerilim tırmanıyor.
Yayınlanma:
Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizide bu hafta gerilim dolu anlar yaşanacak.
719. bölümde Ekin, sahibi olduğu fabrikayı ele geçirmek isteyen çetenin tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çete, Ekin’in hamile eşini de hedef alıyor. Operasyonlarda ekiple işbirliği yapanların bağlantıları ortaya çıktıkça işin seyri değişiyor.
Bir çatışmada çete liderinin yeğenini öldüren Hakan ise artık açık bir hedef haline geliyor. Öte yandan, Barış’ın başına buyruk tavırları ekip içinde sorun yaratmaya başlıyor. Tek başına çalışmaya alışkın olan Bozo ise ekibe uyum sağlamakta zorlanıyor.
Arka Sokaklar 719. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.