Arka Sokaklar 719. bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izle

Arka Sokaklar bu akşam Kanal D ekranlarında 719. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve heyecan dolu dizide bu hafta Ekin ve hamile eşi çetenin hedefi olurken, ekip içindeki gerilim tırmanıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Arka Sokaklar 719. bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izle
Yayınlanma:

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizide bu hafta gerilim dolu anlar yaşanacak.

719. bölümde Ekin, sahibi olduğu fabrikayı ele geçirmek isteyen çetenin tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çete, Ekin’in hamile eşini de hedef alıyor. Operasyonlarda ekiple işbirliği yapanların bağlantıları ortaya çıktıkça işin seyri değişiyor.
Bir çatışmada çete liderinin yeğenini öldüren Hakan ise artık açık bir hedef haline geliyor. Öte yandan, Barış’ın başına buyruk tavırları ekip içinde sorun yaratmaya başlıyor. Tek başına çalışmaya alışkın olan Bozo ise ekibe uyum sağlamakta zorlanıyor.

Arka Sokaklar 719. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandıBorsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandıGündem
Yolcu motoru ile yük gemisinin çarpıştığı kazada 2 kaptan gözaltına alındıYolcu motoru ile yük gemisinin çarpıştığı kazada 2 kaptan gözaltına alındıGündem
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur bastırıyor: İşte sağanak beklenen 14 il! 20 Eylül hava durumuSıcaklıklar düşüyor, yağmur bastırıyor: İşte sağanak beklenen 14 il! 20 Eylül hava durumuHava Durumu
Arka Sokaklar fragman arka sokaklar
Günün Manşetleri
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
“Gazilerimizin derdi bizim derdimizdir"
Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı
Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti
520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!
Çok Okunanlar
Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesi öncesi mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesi öncesi mesaj
EGM’den yemek ihalesi iddialarına açıklama EGM’den yemek ihalesi iddialarına açıklama
3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 3 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat 200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat